România se apropie de ”starea de normalitate”, după doi ani de pandemie. Ce activități se vor redeschide și ce restricții dispar

Mesaje de Valentine’s Day. SMS de Ziua Îndrăgostiților. Idei și sugestii de felicitări si declarații de dragoste pe rețelele de socializare.

Îndrăgostiții nu au nevoie de o zi anume pentru a-și împărtăși dragostea, dar parcă Valentine’s Day a devenit prilejul perfect pentru a o face. Dacă în trecut un mesaj de amor avea nevoie de zile, poate chiar săptămâni, pentru a ajunge la destinație, în zilele noastre totul a devenit mult mai simplu.

Iar cum rolul scrisorilor și al răvașelor a fost preluat de sms-uri și de mesajele publice sau private de pe rețelele de socializare Facebook sau Twiter, poți să îi spui persoanei iubite că o iubești în doar câteva secunde. Și pentru ca mesajul tău să nu se împotmolească din lipsă de inspirație, îți venim în ajutor cu câteva sugestii pentru iubită sau pentru iubit, mesaje haioase sau triste și chiar mesaje de împăcare.

Valentines Day: Mesaje pentru iubită

„De-ar fi universul o lume plină de femei și eu un astru printre ele, eu tot pe tine te-as alege caci ești iubirea vieții mele… te iubesc”

„Când soarta îmi va spune să părăsesc pământul, când oameni fără mila îmi vor săpa mormântul când zile pentru mine nu vor mai exista, atunci dar nici atunci eu nu te voi uita.”

„Undeva cineva se gândește la zâmbetul tău și se bucură de prezența ta în viata sa. Așa că atunci când ești singură adu-ți aminte că cineva undeva se gândește la tine!”

„Tu ești visul meu…unicul meu vis…aș vrea să te atrag în vâltoarea pasiunii să te strâng așa de tare încât TU și EU sa devenim un singur suflet.”

„Dacă aș fi de gheața ai vedea cu ochii tăi cum ma topesc când îmi zâmbești, dar bine că nu sunt pentru că altfel m-aș fi topit deja.”

„Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viata? Eu voi spune că viața, iar tu te vei supăra, dar fără să-ți dai seama ca pentru mine tu ești viața„

„Nu știu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveselești ziua și ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu ești steaua mea călăuzitoare care îmi păzește nopțile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult și tu ești totul pentru mine!!!”

„Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața!”

„Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamană că te iubesc? Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?”

„Tot ce-i frumos se iubește, tot ce se iubește e frumos. Ești atât de frumoasă pentru ca ești atât de iubită și îti promit că așa vei fi mereu.”

„Ochii tăi sunt făcuți să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorințele. Toată ființa ta e încântătoare și eu sunt cel mai norocos bărbat, caci sunt iubit de tine.”

„Eu n-am fost în stare să-ți scriu nici măcar o poezie de dragoste, dar asta nu înseamnă că nu exista dragoste în inima mea cât să inspire toți poeții dintr-o carte. Unii știu să scrie frumos, unii știu să cânte frumos, unii sunt pur și simplu frumoși, eu sunt doar un îndrăgostit disperat după tine.”

„Cel mai bogat bărbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos bărbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent bărbat…nici nu pot sa îmi dau seama ce-ar face un astfel de bărbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai îndrăgostit dintre bărbați și acesta este darul meu.”

”Unele lucruri le facem zilnic, unele de două-trei ori pe săptămână, unele o data pe an, unele nu le-am făcut niciodată. Aș vrea atâtea să-ți dăruiesc, atâtea lucruri aș vrea să-ți arăt sau să le facem împreună…! Dacă ar fi posibil mi-aș dori să mă multiplic în mai multi bărbați identici și să avem împreună grija de tine. Totuși, nu sunt sigur că te-ar bucura prea mult o astfel de posibilitate și înțeleg de ce. Chiar și eu singur sunt uneori prea mult, dar vreau să-ți mărturisesc că ești atât de minunata încât nu m-aș sătura nici de o sută ca tine.”

„Te iubesc așa de mult încât inima mea bate odată pentru tine și odată pentru mine. Mă gândesc mereu la strălucirea ta, uneori cred ca Dumnezeu a vrut să-și arate măiestria când te-a creat. Atingerile tale suave sunt asemeni atingerii unei picături de rouă pe petala unui trandafir în flacăra iubirii. Iubesc, iubesc, iubesc,……e totuși omenesc!”

„Tu ești seara cu ochii umezi de seninul stelelor, ce tremură ușor și atât de dureros în mine când șoaptele mele ți se dăruiesc. Tu ești un ochi deschis spre întunericul sufletului meu, sub pleoapa căruia se zbat zborurile însângerate ale viselor. Nu pleca, mai vreau să te privesc, vreau să te culeg șoaptă cu șoaptă, lumină cu lumină, tristețe cu tristețe. Nu pleca, mi-e sete de privirile tale, ascunzând cerul în fiecare mângâiere cu care mă îmbrățișează. Te iubesc draga mea, te iubesc cum iubesc soarele, te iubesc cum iubesc luna și marea. TU ești pentru mine roua dimineții ce se varsă peste ochii mei trezindu-mă din somnul singurătății. TE IUBESC”

Ziua Îndrăgostiților: Mesaje pentru iubit

„Dragul meu tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te vad când zâmbești, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!”

„Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata își dorește.”

„Iubesc palmele tale mari, iubesc brațele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc ființa ta toată.”

„Iubitule, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile și sub toate stelele universului.”

„Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Ești lumina ochilor mei, fără tine nu aș mai vedea. Ești oxigenul meu, fără tine nu aș respira. Ești viața mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.”

„Ți-ai închis vreodată ochii și ai visat la felul în care ai vrea să fii iubit? Eu fac asta tot timpul și mă văd pe mine împreună cu tine. Nu pot să îmi imaginez nimic mai frumos decât să stau lângă tine.”

„Ador clipele în care îmi ești alături și urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simți cel mai iubit, așa cum reușești tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, așa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!”

„Tu ești acela care m-a învățat să iubesc cu adevărat. Îti mulțumesc că exiști tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.”

„Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iți greșesc, te iubesc.”

Valentines Day: Mesaje haioase

„Dacă îmi pierd buzele, te sărut cu ochii, dacă îmi pierd ochii te sărut cu inima iar dacă îmi pierd inima sigur o găsesc la tine. Te iubesc”

„Aș dori din piept să scot inima cu dor cu tot ca s-o pun în pieptul tău, ca să simți ce simt și eu! Aș dori să rămân mut vocea ta sa o împrumut ca să spui ce spun și eu TE IUBESC SI TE VOI IUBI MEREU. ”

„Dimineața nu mănânc, mă gândesc la tine, la amiaza nu pot mânca, mă gândesc la tine, seara nu pot manca, ma gândesc la tine, iar noaptea nu pot dormi de foame!”

„ANUNT!!! Azi au evadat 3 maimuțe de la zoo… Una a fost găsită în parc citind un ziar, cea de-a doua a fost găsită la fast-food mâncând un hamburger iar cea de-a treia a fost găsită citind acest mesaj chiar acum ”

„Îmi aduc aminte cum a fost prima oara… M-am așezat pe spate, și încet încet am simțit o înțepătura, de unde a ieșit sânge cu o substanță gălbuie. Tu mai întrebat dacă ma doare, iar eu, cu ochii în lacrimi, am zis că nu, dar până la urmă n-am mai putut suporta, și am țipat. Ah! te-am scos măsea afurisită.”

„Dacă am fi numai noi doi pe o barca și s-ar scufunda iar pe ea s-ar afla doar o singura vesta de salvare mi-ar fi foarte dor de tine.”

„10% te vreau, 20% te doresc, 30% iți doresc fericire, 40% iți vorbesc sincer, 50% aș vrea să fii cu mine, 60% aș vrea să-mi scri scrisori, 70% te iubesc, 80% as vrea sa te privesc mereu, 90% aș vrea sa vii la mine, 100% FAC MIJTO de tine!”

„Într-o zi prietenia se întâlnește cu dragostea, fiecare se prezintă. Apoi dragostea întreabă prietenia: -Dacă exist eu, tu ce rost mai ai? Prietenia răspunde:

-Eu las un zâmbet acolo unde tu ai lăsat o lacrima…”

„Accepți să-mi fii partener de SMS, la mesaje nașpa, dar și frumoase, în mesaje sms, dar și când semnalul este slab, până când liniuțele de la baterie ne vor despărți?”

Ziua Îndrăgostiților: Mesaje de împăcare

„Câte stele vor muri fără să simt? Câtă vreme va trece fără să te ating? Câte strigăte de dor se vor pierde-n vânt? Câte zile voi trăi cu tine-n gând!”

„Ai fost, ești, vei fi totul pentru mine chiar dacă pare imposibil eu tot o să te iubesc enorm…”

„Dragostea este ca un edificiu, iar piatra care stă la temelia acestuia este iubirea și fiecare zi care trece este încă o cărămidă pusa la temelia lui. Dar dintr-o singura greșeală poate dintr-o vorba spusă în vânt, edificiul ce cu greu l-ai clădit se poate dărâma și atunci îți va lua poate mult timp ca să reconstruiești ceea ce ai dărâmat„

Ziua Îndrăgostiților: Mesaje triste



„Afara-i frig și înnorat/ Stau singur, trist și supărat/ Afară plouă și-i urat/ Simt inima vibrează-n gât/ Tu acolo eu aici/ Văd lumini de licurici/ Tu ești acolo eu aici … „

„Dorul e focul în care ard speranțele dorințele durerile iar cenușa ce rămâne reprezintă amintirile…”

„Câteodată viața ne aduce multe necazuri și ne face să uitam de un singur lucru… dragostea!” „

„Când iubești ești cel mai fericit om din lume; cel mai trist lucru este să suferi din iubire…”

„E greu să mergi pe culmea vieții cu inima pustie e greu sa suferi în tăcere și nimeni să nu știe…”

„Ai uitat de mine și tristețea s-a înstâpanit în lume! Aș vrea o lacrimă doar una care să-mi înece obrazul să lunece apoi să șteargă distanțele ce ne despart.”

„Cel mai trist lucru în lume este acela ca uneori sufletul ți-l ia tocmai acela ce nu are nevoie de el.”

„Ți-aș da inima mea, dar a suferit prea mult ți-aș da viața mea, dar trebuie sa meargă înainte, ți-aș da totul, dar e prea târziu căci s-a terminat.”

„Nu rupe firul unei prietenii căci chiar dacă îl legi din nou nodul rămâne…”

„Inima-mi plânge cu suspine fiindcă tu nu ești lângă mine. Știu, depărtarea este grea, dar te rog nu ma uita!”

„Nu ma întreba ce simt când suntem despărțiți: e ca și cum o parte din mine n-ar mai fi.”

„Îmi cade o lacrima din ochi și nu știu ce e cu mine ..dar un singur lucru însă știu: mi-e tare dor de tine…”

„Trăiește astfel încât să nu faci pe nimeni sa sufere, iar dacă nu poți dobândi FERICIREA decât întristând inima cuiva atunci mai bine renunță la fericire.

„Ai fost și ai rămas doar o amintire dar viata trece și voi lupta să merg înainte…voi lupta precum trestia luptă împotriva vântului .”

Valentines Day: Mesaje bune pentru SMS

„Te voi iubi la nesfârşit! Nu-ţi voi jura dar … IŢI PROMIT!”

„Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!”

„Aşa cum două buze se unesc pentru a forma sărutul aşa două inimi se unesc pentru a forma… IUBIREA!”

„Dacă aş putea să rearanjez alfabetul, aş pune tu şi eu împreună.”

“Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca de Ziua Îndrăgostiţilor să încercăm o poziţie nouă: eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea bere şi voi butona telecomanda, iar tu poţi să treci la călcat rufele.”

“Ce prezenţă! Ce inteligenţă! Cât farmec! Şi ce ochi frumoşi! Dar am vorbit destul despre mine! Tu ce mai faci?”

„Dragostea noastră e la fel ca o boală pe care dacă nu o tratezi se agravează şi că orice floare pe care dacă nu o uzi se ofileşte”.

Ziua Îndrăgostiților: Selecție de mesaje pentru îndrăgostiți

– Nu caut astăzi declaraţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. Cu multă dragoste…

– Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur şi simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

– Nu refuza dragostea cand îţi bate la uşă, beneficiază chiar şi când e la ofertă. Be my Valentine!

– Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

– Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, ca o oră are 60 min. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate .

– Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.

– Îţi multumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam ca există, îţi multumesc pentru tot.

– Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să traiesc o mie de ani

– Să iubeşti nu e nimic, să fii iubit e ceva, să iubeşti şi să fii iubit e totul.

– Linie. Punct. Linie punct punct punct linie. Punct punct. Punct punct linie. Linie punct punct punct. Punct. Punct punct punct. Linie punct linie punct. Adică te iubesc

– Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!

– Dacă îmi dai şansa de a-ţi demonstra că suntem suflete pereche, îmi voi petrece fiecare zi din viaţă sărbătorind Ziua Îndrăgostiţilor cu tine.