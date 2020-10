Românii cu antecedente penale nu mai au acces în Marea Britanie, de la 1 ianuarie 2021. Condiții mai dure de ședere în Regat

Grupul de Comunicare Strategică a transmis sâmbătă, 24 octombrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Potrivit acesteia, județul Alba rămâne pe primul loc cu incidență de 3,67 (anterior 3.54), București are 3,35 (anterior 3.33), iar Cluj are 3,33 (anterior 3.18). Incidență 3 are și Harghita, respectiv 3,28.