SĂPTĂMÂNA MARE: Ce NU este bine să faci în SĂPTĂMÂNA PATIMILOR . Credinţe populare şi reguli religioase

Ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu, a anunțat că, după vacanţa de Paşte, elevii se vor întoarce la școală în scenariile cunoscute – verde, galben, roşu -, dar vine și cu o propunere.

Elevii din clasele terminale – a VIII-a şi a XII-a – de la școli aflate în scenariul roşu ar putea să revină la cursuri cu efective complete după vacanţa de Paşte, nu doar jumătate de clasă.

„În verde, toţii elevii cu prezenţă fizică, în galben şi roşu, învăţământul primar, inclusiv clasa pregătitoare, grădiniţele şi clasele terminale. Am solicitat să fie analizată posibilitatea de eliminare a condiţiei care vizează înjumătăţirea efectivelor în clasele terminale în scenariul roşu. Am explicat că nu are niciun fel de logică atâta vreme cât în aceaşi şcoală, pe acelaşi palier, două clase identice, cei de clasa a IV-a pot veni cu prezenţă fizică efectiv complet, şi e foarte bine, cei de clasa a VIII-a care au de susţinut, atenţie – examenul naţional începe în luna iunie, evaluarea naţională, trebuie să vină doar jumătate”, a declarat Sorin Cîmpeanu joi seară la Digi24.

Ministrul a mai spus că va cere ca şcolile speciale să fie deschise integral cu prezenţă fizică, începând din 5 mai, la revenirea din vacanţă, respectiv 10 mai pentru elevii din clasele terminale.

„Sunt peste 27.000 de elevi cu cerinţe educaţionale speciale, sunt elevi care în cea mai mare parte au nevoie de cabinete de stimulare polisenzorială, de cabinete de stimulare psihomotrică, de cabinete de logopedie, au nevoie de kinetoterapie. Dacă cineva îşi imaginează că aceşti peste 27.000 de elevi pot primi aceste elemente în online sau acasă se înşală amarnic. Fiecare zi pierdută pentru aceşti copii înseamnă o aprofundare a riscului de eşec total în educaţie”, a spus Sorin Cîmpeanu.

sursă: digi24.ro