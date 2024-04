Săptămâna Verde la Școala „Simion Lazăr” Lunca Mureșului. Ateliere în engleză pentru copii, alături de studenți, despre natură

Săptămâna Verde la Școala Gimnazială „Simion Lazăr” Lunca Mureșului a debutat cu activități pentru elevi, organizate împreună cu studenți de la Cluj. Copiii au avut ocazia să învețe despre natură și să exerseze limba engleză.

Au fost implicați în proiectul de educație non-formală ”Let’s Celebrate Earth Day Together!”. Acesta a fost realizat în parteneriat cu Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

O echipă formată din 12 studenți din cadrul DLMA Cluj-Napoca, sub coordonarea asist. univ. dr. Andreea-Maria Sărmașiu, a desfășurat activități extracurriculare dedicate Zilei Pământului. Acestea au fost axate pe predarea-învățarea limbii engleze în mediul preuniversitar.

Săptămâna verde: Curiozități despre natură și exerciții de engleză

Activitățile zilei au debutat cu ”Întâmplări din Pădurea Veseliei”, ”Șorțul Povestitor” și “The Planets-The Earth”. Preșcolarii de la Grădinița cu Program Normal Lunca Mureșului au cunoscut lumea pădurarului Ionică. Au fost antrenați în realizarea unei machete care ilustra o pădure curată, în care animalele puteau trăi fericite.

De asemenea, au făcut și macheta unui glob pământesc. Au descoperit diverse cuvinte în limba engleză aparținând vocabularului naturii.

Elevii clasei a IV-a au participat la “Exploring Paradise on Earth: Around the world witht he Green Bus”. Au descoperit diverse mijloace de transport nepoluante. Au aflat curiozități despre animalele de pe toate continentele. Toate acestea, prin intermediul exercițiilor de asociere a animalelor și a culorilor prezentate în limba engleză cu cele în limba română.

Activitatea de încheiere a proiectului, ”Protecting Our Planet Starts with You”, a fost dedicată elevilor de gimnaziu. A fost o prezentare în limba română despre reciclare și consecințe ale poluării și încălzirii globale. A fost aplicat un quiz în limba engleză. De asemenea, a fost desfășurat un atelier de realizare de afișe pe o tematică conexă Zilei Pământului.

