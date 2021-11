Șapte ani de la accidentul aviatic din Apuseni, marcați la fața locului de Romanița Iovan. VIDEO: Imagini aeriene filmate atunci

Lotul 2 al autostrăzii A 10 Sebeș Turda va fi dat marți în folosință, potrivit unui anunț de ultimă oră al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu.

”Am fost, am verificat personal, am luat toate măsurile de siguranță și am discutat cu colegii din minister… Imediat cum sunt finalizate ultimele și care sunt minore, adică până mâine, acest tronson va fi dat în circulație, astfel încât de la Sebeș la Cluj să se poată circula în regim de autostradă” a anunțat luni, Sorin Grindeanu.

”Mâine după masă se va da drumul la lotul 2, cu anumite restricții pe care le-am anunțat deja” a adăugat Grindeanu.

”Am fost să verific ce se întâmplă pe lotul 2 al Autostrăzii A 10 Sebeş – Turda, azi de dimineaţă i-am chemat la minister pe cei care se ocupă de proiect, şeful CNAIR ( Cristian Pistol) şi, având în vedere că mai sunt doar câteva lucruri, minore, care pot fi terminate până mâine, odată cu finalizarea acestora, mâine după amiază se va da drumul pe lotul 2, cu acele restricţii pe care le-am anunţat, unde circulaţia se va desfăşura pe o singură bandă. Fără festivisme, fără tăieri de panglică” a mai precizat ministrul.

Tronsonul Sebes-Turda a fost împărțit în patru loturi:

Lot 1 – 17,00 km de la intrarea pe autostrada în Sebes până la Pârâul Iovului,

constructori: asocierea SC Impresa Pizzarotti & C SpA – SC Pomponio SRL.

Cost: 541.739.137 lei fara TVA

Lot 2 – 24,25 km de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud; constructori:

asocierea Aktor SA – SC Euroconstruct Trading SRL.

Cost: 549.332.494 lei fără TVA.

Lot 3 – 12,45 km de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea,

constructori: asocierea Tirrena Scavi SpA, Societa Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.

Cost: 420.511.921 lei fără TVA

Lot 4 – 16,30 km de la nodul Decea până în Turda,

constructori: asocierea Porr Construct SRL, Porr Bau GmbH.

Cost: 470.004.894 lei fără TVA

