Scandal într-un local din Alba Iulia: Bărbat reținut de polițiști după ce i-a agresat pe paznic și pe administrator

acum 58 de secunde

Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a refuzat să plece din localul în care a băut. Acesta i-a agresat pe paznic și pe administrator.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2025, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 48 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate, a reieșit că, la data de 22 noiembrie 2025, în timp ce se afla în incinta unui local din Alba Iulia, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii legate de părăsirea localului, bărbatul ar fi agresat fizic un bărbat de 56 de ani, în calitate de agent de pază și un bărbat de 57 de ani, în calitate de administrator al localului.

Cercetările sunt continuate.

