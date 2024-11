Scandalul demolării casei unei profesoare din Sebeș continuă. Familia femeii cere revocarea hotărârii de Consiliu Local

Scandalul exproprierii și demolării unei case din Sebeș pentru construcția unui giratoriu continuă. Fiul Eugeniei Iulia Besoiu, o fostă profesoară de matematică cere revocarea hotărârii de Consiliu Local prin care se propune construirea unui giratoriu.

Este vorba despre un giratoriu pe care administrația vrea să îl construiască pe strada Augustin Bena la intersecție cu strada Mihail Kogălniceanu.

Pentru a realiza giratoriul este necesar ca trei case din zonă să fie demolate. Într-o casă care ar urma să fie demolată locuiește Eugenia Iulia Besoiu, o femeie în vârstă de 81 de ani, care timp de peste 35 de ani a fost profesoară de matematică.

Deși aproape jumătate din suma de bani pentru realizarea giratoriului sunt pentru despăguburi în urma exproprierii, familia femeii se împotrivește demersului pe care primăria vrea să îl facă. Cazul a fost semnalat de fiul Eugeniei, Ioan Adrian. Acesta a detaliat cazul într-o scrisoare deschisă, trimisă redacției alba24.ro, în urmă cu două săptămâni.

Acum, bărbatul cere, tot într-o scrisoare deschisă, revocarea hotărârârii de CL prin care s-a propus construirea giratoriului.

Familia profesoarei cere anularea hotărârii de CL

Subsemnatii: Besoiu Iulia Eugenia domiciliata in strada Augustin Bena nr. 44 din Municipiul Sebes si Besoiu Ioan Adrian (…), va solicitam sa depuneti in regim de urgenta pe ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Sebes revocarea in parte a hotararilor acestui Consiliu Local cu numerele: 167/2024, 296/2024 si 342/2024, privind „Infiintarea sensului giratoriu din strada Augustin Bena intersectie cu strada Mihail Kogalniceanu Municipiul Sebes“ referitor numai la nedemolarea imobilului din strada Augustin Bena nr. 44, a carui proprietari suntem subsemnatii, trecuti in Cartea Funciara nr. 83572 Sebes, pentru urmatoarele considerente:

– subsemnatii de mai sus solicitam ca imobilul din strada Augustin Bena nr. 44 sa nu fie demolat si subsemnatii sa nu fim expropriati, intrucat avem drept de proprietate asupra acestui imobil, drept care este prevazut in Constitutia Romaniei;

– subsemnatii nu am solicitat „supunerea atentiei consiliului local Sebes“ cele de mai sus mentionate in adresa nr. 89865/30.10.2024 si nu am solicitat nici „Informarea“ mentionata la pct. 7 din Proiectul ordinii de zi consemnata in ANEXA 1 la DISPOZITIA NR. 618/2024, semnata de catre primarul si secretarul general al Municipiului Sebes. Subsemnatii am solicitat anularea propunerii de (demolare) expropriere a imobilului din strada Augustin Bena nr. 44, solicitare care a fost prezentata si in adresa nr. 13485/P/SJ/IV.B.10/29.10 2024 trimisa Primariei Municipiului Sebes, de catre d-nul Prefect Nicolae Albu, la data de 01.11.2024

– nu exista intocmita NOTA CONCEPTUALA prevazuta la art.1 alin. 2 din H.G. 907/2016 care reglementeaza continutul cadru al documentatiilor aferente proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, in care sa fie precizata in baza punctului 2 (din aceasta nota) „Necesitatea si oportunitatea acestui obiectiv de investitii“;

– nu exista acordul Politiei Rutiere privind modificarea intersectiei dintre strazile Augustin Bena si Mihail Kogalniceanu din Municipiul Sebes, acord prevazut la art. 30 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor;

– in convocarile publice privind „Infiintarea sensului giratoriu intre intersectia strazilor Augustin Bena si Mihail Kogalniceanu din Municipiul Sebes“ s-a precizat ca: „dezbaterea publica se desfasoara in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 177/2015“;

– in H.C.L. nr. 167/2024 din sedinta extraordinara din 01.07.2024 se precizeaza ca: „Avand in vedere prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice“ se aproba in baza art.1 Tema de proiectare pentru proiectarea obiectivului de investitii „Infiintare sens giratoriu strada Augustin Bena intersectie cu strada Mihail Kogalniceanu Municipiul Sebes faza S.F.“. Nici in tema de Proiectare a acestei investitii nu s-a precizat Necesitatea si oportunitatea acestui obiectiv de investitii platit din fonduri publice;

– in H.C.L. nr. 296/2024 din sedinta extraordinara din 09.10.2024 se precizeaza: „Conform prevederilor H.C.L. nr. 177/2015 documentatia a fost supusa dezbaterii publice in data de 01.10.2024. Proces verbal nr. 83480“;

– in H.C.L. 342/2024 in sedinta din 24.10.2024 se precizeaza ca: Vazand H.C.L.167/2024 si H.C.L. 296/2024 se hotaraste la art. 2 ca se aproba declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata fiind mentionate numai numele proprietarilor privati, fara a fi precizate pentru cele trei proprietati private numarul C.F. (precizarea C.F. si nr. cadastral/ topo facandu-se numai pentru imobilele proprietate a statului din Municipiul Sebes) astfel ca nu se precizeaza demolarea imobilului din strada Augustin Bena nr. 44, inscris in C.F. nr. 83572 Sebes;

– cele 3 H.C.L., respectiv 167/2024, 296/2024 si 342/2024 emise de Consiliul Local Sebes, succesiv la intervale scurte de timp (perioada 01.07.2024 – 24.10.2024), pot fi considerate nule pe motiv ca nu au fost respectate prevederile H.C.L. 177/2015 prin care s-a justificat emiterea celor 3 decizii (167, 296, 342). In H.C.L. 177/2015 la art. 2 se prevede ca „Toate documentatiile tehnico-economice aferente investitiilor pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Sebes, inaintea supunerii spre aprobare Consiliului Local, vor fi aduse la cunostinta publicului interesat“, iar la literele b, c si d din acelasi articol se prevede:

b.) la dezbaterea documentatiilor vor fi convocati …. si cetateni din zonele pentru care sunt intocmite documentatiile,

c.) persoanele prevazute la lit. b. vor fi anuntate prin intermediul mass-media si adrese scrise comunicate prin intermediul Politiei Locale Sebes,

d.) dezbaterile …. daca se impune se vor desfasura si pe teren.

Ori nu s-a respectat nici una din cele consemnate la literele b, c si d precizate mai inainte, cunoscand ca subsemnatii nu am fost convocati si nu am primit scrisoare pentru a fi prezenti la dezbaterea publica si nici nu s-a efectuat dezbatere la fata locului in prezenta celor afectati de demolarea imobilelor din intersectia strazilor Augustin Bena cu Mihail Kogalniceanu, desi in art. 4 din aceasta decizie se precizeaza ca: „De ducere la indeplinire a acestei hotarari (H.C.L. 177/2015) raspunde Primarul Municipiului Sebes;

– in preambulul studiului de fezabilitate nr. 20/2024 anexat la H.C.L. 296/2024, in fotografia prezentata, nu se prezinta intersectia strazilor Mihail Kogalniceanu cu strada Augustin Bena, ci se prezinta, in longitudine, numai strada Augustin Bena cu un singur indicator rutier de circulatie, respectiv indicatorul „cedeaza trecerea“, astfel ca nu se percepe explicit aceasta intersectie care constituie consistenta Studiului de Fezabilitate;

– studiul de fezabilitate nr. 20/2024 anexat la H.C.L. 296/2024 nu cuprinde „situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului „Infiintarea sensului giratoriu intre strazile Augustin Bena si Mihail Kogalniceanu“, aspect prevazut in Anexa nr. 4 litera A.2 din H.G. 907/2016, la pct. 2.3 se solicita: Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor, iar la pct. 2.5 se solicita: obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice (investitie publica aprobata prin cele 3 hotarari emise la intervale foarte foarte mici), astfel ca nu se cunoaste motivul grabirii efectuarii acestei investitii – a demolarii nedorite a imobilului nostru in care locuieste o persoana in varsta de peste 81 de ani nedeplasabila – profesoara Besoiu Iulia Eugenia, care in cazul demolarii imobilului din strada Augustin Bena nr. 44, neavand o alta proprietate, va ramane „om al strazii“. Solutia demolarii nedorita de catre locuitorii Municipiului Sebes, cunoscand ca aceasta profesoara a contribuit la educarea a peste 35 de generatii de elevi la Liceul din Municipiul Sebes ;

– cele 3 H.C.L. (167, 296, 342) nu au respectat prevederile art. 59 din O.G. 43/1997 deoarece nu s-a solicitat si nu s-a obtinut acordul prealabil al Ministerului Transporturilor;

– aceasta investitie publica nu este nici necesara nici oportuna cunoscandu-se de catre intreaga populatie din municipiul Sebes indeosebi de catre proprietarii din aceasta intersectie si din apropierea acestei intersectii ca traficul de autovehicule prin municipiul Sebes din toate cele patru puncte cardinale (est, vest sud si nord) ale Romaniei a scazut foarte mult, cu peste 90 de procente, intrucat autovehiculele circula pe autostrada care traverseaza municipiul Sebes si pe centura ocolitoare si nu circula ca in anii trecuti anului 2024 prin intersectia celor doua strazi, Augustin Bena cu strada Mihail Kogalniceanu din Sebes. Astfel ca circulatia in aceasta intersectie a autovehiculelor si pietonilor se poate dirija prin reintroducerea semaforizarii electrice.

Pe de alta parte aceasta investitie privind infiintarea acestui sens giratoriu nu a fost facuta public de catre primarul Dorin Nistor in mandatele anterioare si nici inainte de alegerile din anul 2024, aparand brusc propunerea acestei investitii din fonduri publice in Referatul 85182/08/08.10.2024 depus de catre acest primar;

– pentru aprobarea investitiei „Infiintarea sensului giratoriu intre strazile Augustin Bena si Mihail Kogalniceanu“ era absolut necesar a se intocmi: Studiu de trafic in aceasta intersectie si Studiu de Oportunitate, studii care au fost emise privind alta investitie (asemanatoare) din fonduri publice prezentate (din) in preambulul H.C.L. 339/2024 in sedinta din 24.10.2024.

A) Solicitam propunerea spre aprobare Consiliului Local Sebes, anularea prevederilor de demolare din cele 3 hotarari prezentate mai sus, numai pentru imobilul din Stada Augustin Bena nr. 44 (nefacand nici o solicitare pentru celelalte doua imobile private propuse spre demolare), intrucat acest imobil este proprietate comuna a subsemnatilor.

B) Dorim rezolvarea anularii demolarii imobilului din strada Augustin Bena nr. 44 Sebes, pe cale amiabila, cunoscand ca in baza art. 55 din Legea 393/2004 modificata prin Legea 140/2017 se precizeaza ca: „Alesii locali, raspund in conditiile legii administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii“.

