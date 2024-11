Primăria Sebeș vrea să exproprieze casa unei profesoare pentru a construi un sens giratoriu în valoare de 7 milioane de lei

Primăria Sebeș vrea să exproprieze casa unei foste profesoare de matematică pentru a construi un sens giratoriu în valoare de 7 milioane de lei. Este vorba despre un giratoriu pe care administrația vrea să îl construiască pe strada Augustin Bena la intersecție cu strada Mihail Kogălniceanu.

Pentru a realiza giratoriul este necesar ca trei case din zonă să fie demolate. Într-o casă care ar urma să fie demolată locuiește Eugenia Iulia Besoiu, o femeie în vârstă de 81 de ani, care timp de peste 35 de ani a fost profesoară de matematică.

Deși aproape jumătate din suma de bani pentru realizarea giratoriului sunt pentru despăguburi în urma exproprierii, familia femeii se împotrivește demersului pe care primăria vrea să îl facă.

Drept urmare, fiul acesteia a făcut o scrisoare deschisă pe care a trimis-o către ziarul alba24.ro, și mai multe instituții județene.

Alba24.ro au solicitat un punct de vedere legat de situație, Primăriei Sebeș.

Mai jos redăm scrisoarea deschisă de familia profesoarei din Sebeș

”Subsemnatul Besoiu Adrian in numele mamei mele, Besoiu Iulia Eugenia, amandoi coproprietari ai imobilelor situate pe strada Augustin Bena Nr. 44 din municipiul Sebes, in urma scrisorii de expropriere nr. 86212/11.10.2024, primita de la Municipiul Sebes prin posta la data de 17.10.2024, dorim să ne exprimam opinia noastră.

Regretam faptul ca nu am fost înstiintati în prealabil privind propunerea coridorului de expropriere pentru „Infiintarea sensului giratoriu Str. Augustin Bena, intersectie cu Str. Mihail Kogalniceanu din Municipiul Sebes“, coridor in care sunt cuprinse si imobilele proprietatea noastra, pe de o parte, iar pe de alta parte nu s-a analizat situatia sociala a mamei noastre.

Profesoară timp de 35 de ani de matematică

Mama, Besoiu Iulia Eugenia, a fost profesoara de matematica la Liceul din Sebes peste 35 de ani și locuieste în Sebeș în acest imobil de peste 53 de ani. Părintii mei, Besoiu Ioan și Besoiu Iulia Eugenia, au pregatit și invatat cu multa dăruire multe generații de elevi din acea perioada, contribuind foarte mult la dezvoltarea și prestigiul municipiului Sebes, prin pregatirea și educația data acestor elevi.

Atat eu, Besoiu Adrian, cat si sora mea, suntem profund nemultumiti privind aceasta expropriere întrucat suntem legati sufletește de imobilele respective în care ne-am născut, am copilarit si am trait cu familiile noastre.

Menționam ca imobilele in cauza au fost construite de către strabunicul nostru, fiind imobile traditionale săsești care se construiau în vremea Primariei conduse de sași, imobile folosite până în prezent de patru generații ale familiei. Așa au fost construite toate imobilele de pe strada Augustin Bena care reprezinta practic o memorie vie a istoriei municipiului Sebes, o adevarată moștenire culturală. Avem obligația ca aceasta moștenire să o dăm mai departe generațiilor viitoare.

Într-adevar intersectia între strazile Augustin Bena și Mihail Kogalniceanu este o intersecție mare. Ea a fost și este timp de foarte multi ani circulată prin 3 benzi de circulație si poate fi ușor folosita prin semaforizare. Spre deosebire de trecut, cand circulatia era foarte intensă în această intersecție, în prezent circulația prin această intersecție este foarte, foarte scăzută, întrucat circulația între localitatile din Romania se face preponderent pe autostrada care trece prin municipiul Sebes, astfel ca autovehiculele circula într-un numar foarte, foarte mic față de trecut prin aceasta intersectie. Ca cetățeni plătitori de impozite, dorim ca banii proveniți din impozite și taxe să fie folosiți pentru a construi noi străzi și imobile.

”Planul urbanistic se poate realiza și fără demolarea imobilului mamei mele”

Planul urbanistic se poate realiza și fără demolarea imobilului mamei mele de pe Strada Augustin Bena Nr 44, eventual prin largirea intersectiei spre sud, largirea strazii Fântânele si semaforizarea intersectiei pentru asigurarea fluxului circulatiei. Se economisesc astfel millioane de lei. Casele de la intersectia strazii Fântânele cu strada Augustin Bena a fost cumparate pentru demolare si sunt nelocuite.

Mama noastra, având vârsta de peste 81 de ani, a avut un accident de circulatie fiind necesare mai multe interventii chirurgicale grele si perioade lungi de recuperare medicala în clinici de specialitate. Ea are nevoie pentru ingrijire de însoțitor având un deficit locomotor și se descurca prin îngrijire în casa ei din Sebeș, pe care nu o poate părasi, fiind nedeplasabilă. Ea nu mai are în proprietate nici un alt imobil in care sa poata trai.

Astfel ca prin exproprierea imobilelor prezentate mai sus, mama noastră este pusă în situația de a ajunge în strada ca un „om al strazii“, aspect de neconceput sub nici o forma de catre nici o persoană cu înțelepciune și de bună credință, aspect care este inuman pentru mama noastra.

Singura dorință a mamei noastre este să-și traiască liniștită ultima parte din viața ei în imobilul din strada Augustin Bena Nr. 44, unde a locuit cea mai mare parte a vieții.

Susținem cu tarie ca are dreptul la proprietate conform prevederilor Constitutiei Romaniei, drept care nu-l poate înlatura nici o institutie”, a preciat fiul femeii în scrisoarea deschisă.

Ce spune primăria Sebeș

Reporterii alba24.ro au cerut un punct de vedere primăriei Sebeș. Reprezentanții instituției au declarat că: ”anterior acestei scrisori deschise, domnul Besoiu Adrian avea programată o întâlnire cu primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, pe care a solicitat-o pentru data de 5 decembrie a.c. când se va afla în țară, iar în acest context ne surprinde demersul său public.

Realizarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Augustin Bena și Mihail Kogălniceanu este o necesitate generată de dezvoltarea economică a Sebeșului și de intensificarea traficului rutier.

Precizăm faptul că propunerea tehnică vizează exproprierea a trei imobile, printre care și proprietatea doamnei Besoiu Iulia Elena, toate acestea nelocuite în ultimii 5 ani, din informațiile noastre.

Menționăm faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 296/2024 a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții privind înființarea sensului giratoriu. Primarul Dorin Nistor își exprimă deplina deschidere pentru dialog social, întâlnirea cu domnul Besoiu Adrian se află în agenda sa de lucru, întreg parcursul fiind realizat cu stricta respectare a legislației în vigoare”, au precizat aceștia.

Despre ce giratoriu este vorba

Primăria Sebeș vrea să amenajeze un nou sens giratoriu, la intersecția dintre strada Augustin Bena (DN 7) și Mihail Kogălniceanu (DN 1).

Valoarea estimată a investiției este de peste 7 milioane de lei, cu TVA inclus. Aproape jumătate din sumă va fi alocată pentru exproprierea a trei parcele și pentru relocarea/protecția utilităților.

Potrivit documentației publicată pe site-ul Primăriei, valoarea totală estimată a investiției este de 7.050.769,24 lei, cu TVA inclus, din care valoarea lucrărilor de construcții+montaj – 2.955.415,42 lei, cu TVA inclus. Conform devizului general estimativ, cheltuielile pentru obținerea terenului sunt estimate la 3.332.000 de lei, cu TVA inclus. Alți 261.800 de lei vor merge pentru relocarea/protecția utilităților.

