Scăpare de gaz într-un bloc din Ocna Mureș: 13 persoane s-au autoevacuat. Au intervenit pompierii

Publicat

acum 4 secunde

Scăpare de gaz într-un bloc din Ocna Mureș: Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice, ca urmare a semnalării prin intermediul SNUAU 112 a unei scăpări de gaz pe casa scării unui bloc de locuințe din localitatea Ocna Mureș, situat pe strada Aleea Independenței.

În urma măsurătorilor efectuate de echipajele specializate ale operatorului de distribuție a gazelor, a fost confirmată prezența unei concentrații reduse de gaz metan pe casa scării, fără a exista pericol de explozie.

Ca măsură preventivă, locatarii celor 9 apartamente de pe scara de bloc afectată, adică 11 adulți și 2 copii, s-au autoevacuat.

Totodată, a fost oprită alimentarea cu gaz și energie electrică, iar echipele de intervenție au acționat pentru ventilarea spațiilor.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și echipaje din cadrul SVSU Ocna Mureș.

Situația este monitorizată în continuare, iar intervenția este în desfășurare până la eliminarea completă a riscurilor.

Intervenția a fost coordonată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba.

