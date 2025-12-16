Schema complexă prin care un agent imobiliar din Alba Iulia a fost înșelat de patronii unei companii. Ce prejudiciu i-au cauzat

Administratorii unei societăți comerciale din Alba Iulia, sunt cercetați de polițiști pentru înșelăciune, într-un dosar care vizează o presupusă finanțare imobiliară de 12,5 milioane de euro. Cei doi administratori, o femeie în vârstă de 52 de ani și un bărbat în vârstă de 59 de ani ar prejudiciat un agent imobiliar cu suma de 200.000 de euro.

Totul a fost posibil în urma unei scheme complexe puse la cale de cei doi. În urma unei percheziții realizate de polițiștii din Alba Iulia, afaceriștii au fost reținuți pentru 24 de ore. Dosarul este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Mai exact, cei doi l-au indus în eroare pe agentul imobiliar, care ar fi trebuit să se ocupe de tranzacția unor apartamente dintr-un complex imobiliar.

Acum cei doi vor fi cercetați pentru infracțiunea de înșelăciune.

Potrivit IPJ Alba, în perioada 2023-2024, o femeie, de 52 de ani, și un bărbat, de 59 de ani - în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ambii din municipiul Alba Iulia, l-ar fi indus în eroare pe un alt bărbat - agent imobiliar - și i-ar fi solicitat un comision de 2% din valoarea unei finanțări ulterioare în domeniul imobiliar, respectiv din suma de 12,5 milioane de euro. Agentul imobiliar ar fi trebuit să se preocupe de tranzacționarea tuturor apartamentelor din complexul imobiliar care făcea obiectul finanțării, urmând ca, la final, comisionul de intermediere a vânzării viitoarelor proprietăți să fie majorat.

Persoanele cercetate nu ar fi transferat nicio sumă din finanțarea promisă dezvoltatorului identificat, iar agentul imobiliar a suferit un prejudiciu în valoare de aproximativ 200.000 de euro.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mijloace de probă utile cauzei. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News