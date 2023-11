Se prelungește valabilitatea cardurilor de energie. Voucherele pentru alimente ar putea fi acordate din bani europeni

Se prelungește valabilitatea cardurilor de energie, iar voucherele pentru alimente ar putea fi acordate din bani europeni.

Sunt două vești bune pentru anumite categorii sociale, anunțate recent de liberali prin vocile lui Adrian Câciu și Nicolae Ciucă.

Valabilitatea cardurilor de energie se va prelungi până la data de 31 martie 2024 iar ajutorul de 50 de euro pentru alimente ar putea fi continuat și după jumătatea anului viitor, cu o finanțare din fonduri europen.

Sunt două informații transmise de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Adrian Câciu și de șeful PNL, Nicolae Ciucă.

”Ajutorul de 50 de euro pentru alimente ar putea fi continuat și după luna iunie. Există unele capitole de fonduri europene la care le-am putea încadra pentru a fi finanțate, iar restul banilor să fie dați de la bugetul de stat.

Sumele din ajutorul de încălzire dat în 2023 (cele doua transe de cate 700 de lei) și necheltuite de beneficiari până la sfârșitul anului ar putea fi cheltuite și în 2024”, a spus Nicolae Ciucă, potrivit știripesurse.ro.

Valabilitatea cardurilor de energie se va prelungi

Și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a anunțat, joi, că perioada de valabilitate a cardurilor de energie va fi prelungită.

”O veste bună pentru cei aproximativ 2 milioane de beneficiari ai voucherelor pentru energie:

Valabilitatea cardurilor de energie se va prelungi până la data de 31 martie 2024 astfel încât gospodăriile vulnerabile să aibă resursele necesare pentru a trece cu bine și peste iarna care începe.

În urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene am obtinut acordul prelungirii valabilității cardurilor de energie de la 31 decembrie 2023 la 31 martie 2024.

În acest sens, în aceste zile, inițiem demersurile de modificare a legislației naționale pentru ca acest acord să fie rapid implementat”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Persoane care pot beneficia de ajutoarele pentru facturile la energie/încălzirea locuinței

Pot beneficia de ajutoarele pentru facturile la energie/ încălzirea locuinței următoarele categorii de persoane vulnerabile:

pensionarii cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și cu venituri lunare mai mici sau egale cu 2.000 lei

pensionarii cu pensie de invaliditate, cu venituri lunare realizate mai mici sau egale cu 2.000 lei;

persoanele (copii și adulți) încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri proprii lunare mai mici sau egale cu 2.000 lei;

familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care la un loc de consum domiciliază sau au reședința mai mulți beneficiari de sprijin, ajutorul pentru compensarea prețului la energie se acordă o singură dată pe loc de consum, cu condiția ca locul de consum să coincidă cu domiciliul/ reședința beneficiarului de sprijin.

Condițiile detaliate de acordare a acestor ajutoare sunt reglementate de OUG nr. 166/2022, cu modificările și completările ulterioare, publicată – AICI.

Cum se pot plăti facturile cu banii disponibili pe cardurile de energie

Reamintim faptul că beneficiarii pot plăti facturile cu banii disponibili pe cardurile de energie în mai multe moduri și anume:

Direct la poștaș;

La orice oficiu poștal din mediul urban sau la oficiul poștal în raza căruia își are domiciliul beneficiarul, în mediul rural;

Online, prin intermediul aplicației informatice a Companiei Naționale Poșta Română.

Ajutoarele primite pe cardurile de energie pot fi utilizate pentru a achita facturi la energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, dar și pentru orice alte materiale de încălzire ce pot fi utilizate la încălzirea locuințelor.

Poșta Româna încurajează beneficiarii să aleagă încasarea facturilor direct la poştaş

Reprezentaţii Poştei încurajează beneficiarii să aleagă încasarea facturilor direct la poştaş, cu ajutorul dispozitivelor mobile sau cea online, prin intermediul aplicaţiei dedicate pusă la dispoziţie de către companie

„Etapa a doua a demarat cu tipărirea şi împlicuirea a peste 370.000 de carduri noi de către Fabrica de Timbre, sucursală specializată a Companiei Naţionale „Poşta Română”.

Noile carduri sunt destinate persoanelor recent intrate în sistem, precum şi celor care între timp şi-au schimbat adresa de domiciliu.

Pe de altă parte, cei care îşi păstrează calitatea de beneficiar din prima tranşă vor putea folosi cardurile şi pentru tranşa a doua.

Totodată, ca şi în cazul primei tranşe, şi de această dată poştaşii au început să colecteze declaraţiile pe propria răspundere de la beneficiarii cardurilor de energie care au domiciliu fără nomenclator stradal, situaţie predominantă în mediul rural”, spun reprezentanții Poștei Române.

Directorul general al CNPR, Valentin Ştefan, aminteşte că instituţia pe care o conduce pune la dispoziţie toate cele 9.000 de dispozitive mobile pe care le deţine, pentru ca plăţile facturilor să se desfăşoare cu cea mai mare rapiditate şi eficienţă oriunde pe teritoriul României.

Atât cardurile aferente primei tranşe, cât şi cele aferente celei de-a doua tranşe pot fi folosite până la data de 27 decembrie 2023.

Beneficiarii acestui ajutor sunt: pensionari cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv; pensionari de invaliditate cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv; persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv; familie cu alocaţie de susţinere; familie/persoană cu ajutor social.

