Se schimbă legea vânzării terenurilor agricole. Noi reguli privind dreptul de preempțiune a vecinilor de terenuri puse în vânzare

Se schimbă legea vânzării terenurilor agricole. Legea prin care este reglementată vânzarea terenurilor agricole ar putea fi modificată în curând. Potrivit unui proiect înregistrat la Senat, dreptul de preemțiune va reveni tuturor vecinilor terenului supus vânzării, indiferent dacă acesta se află în intravilan sau extravilan și indiferent de categoria de folosință.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere în data de 17 mai.

„Prin Legea nr. 17/2014 au fost stabilite unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și anumite categorii de preemptori, respectiv coproprietarii, arendașii, proprietarii vecini, precum și statul roman, prin Agenţia Domeniilor Statului.

Ulterior, prin Legea nr. 175/2020, au fost modificate categoriile de preemptori, fiind introduse noi categorii, iar proprietarii vecini fiind incluşi în categoria preemptorilor de rang III. Conform art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 17/2014, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 175/2020, sunt preemptori de rang III „proprietarii și/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu trenul supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) si (4)”.

Astfel, prin modificările aduse de Legea nr. 175/2020, categoria proprietarilor terenurilor vecine a fost redusă la proprietarii terenurilor vecine agricole, fiind excluşi în mod nejustificat proprietarii terenurilor vecine având alte categorii de folosinţă (e.g., curți-construcţii).

O astfel de limitare a fost instituită fără o fundamentare în fapt şi în drept.

Se impune modificarea cadrului legal de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, prin clarificarea faptului că sunt preemptori proprietarii terenurilor vecine terenului supus vânzării, indiferent dacă acestea sunt situate în extravilan sau intravilan şi indiferent de categoria de folosință a acestora”, se precizează în expunerea de motive.

Potrivit proiectului, în cazul exercitării dreptului de preempţiune de către proprietarii de terenuri vecine, prioritatea la cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan se stabilește astfel:

a) proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;

b) în cazul în care terenul ce face obiectul ofertei de vânzare are două laturi mari ori toate laturile egale, prioritate la cumpărarea acestui teren are proprietarul de teren vecin, tânăr fermier, care are domiciliul/reședinţa situat/situată pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

c) proprietarii de teren vecin care au hotarul comun cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare, în ordinea descrescătoare a lungimii hotarului comun cu terenul în cauză;

d) în cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului ce face obiectul ofertei de vânzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unități administrativ-teritoriale, prioritate la cumpărarea terenului are proprietarul de teren vecin cu domiciliul/reședinţa în raza unității administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.

Pentru a se aplica, inițiativa legislativă trebuie adoptată în Parlament, promulgată de președintele țării și publicată în Monitorul Oficial.

