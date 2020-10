SEBEȘ: Masca obligatorie în toate spațiile deschise, școală online, se închid casele de pariuri și păcănelele

Din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus înregistrate pe teritoriul Municipiului Sebeș, autoritățile au luat o serie de măsuri restrictive pentru limitarea răspândirii COVID-19.

Mai exact, masca devine obligatorie în toate spațiile publice deschise, restaurantele, barurile, cafenele își vor sista activitatea la interior, se închid casele de pariuri și păcănelele. Școala se va face exclusiv on line în toate unitățile de învățământ de pe teritoriul municipiului.

Măsurile intră în vigoare de joi, 15 octombrie.

De asemenea, este recomandată sistarea organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise ( saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

MĂSURILE LUATE ÎN SEBEȘ

Art. 1. Pe fondul înregistrării unei incidenţe cumulate de peste 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS COV-2 la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile, CLSU Sebeş a luat act şi va aplica prevederile Hotărârii nr. 41/14.10.2020, art. 2, al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba privind stabilirea unor măsuri de limitare şi prevenire a răspândirii virusului SARS-COV 2 pe raza Municipiului Sebeş, şi începând cu 15.10.2020 la nivelul Municipiului Sebeş se suspendă temporar activitățile didactice în toate unităţile care presupun prezența faţă in faţă, cursurile urmând a se desfășura in sistem on line, scenariul 3-roşu.

Art.2 Se instituie obligația purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani prezente în spațiile publice deschise, pe intreg teritoriul administrativ al Municipiului Sebeş.

Art. 3.

(1) Se suspendă activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare /şi/sau băuturi alcoolice sau nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, in spaţiile interioare.

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare /şi/sau băuturi alcoolice sau nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, din interiorul hotelurilor, pensiunilor, sau altor unităţi de cazare, este permisă doar pentru deservirea clienților cazați în aceste unități, în intervalul orar 06.00 – 23.00.

(3) Pentru operatorii economici prevăzuți la pct 1 şi 2, este permisă activitatea de preparare a hranei şi comercializarea produselor alimentare şi a băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu se consumă in interiorul spațiilor deținute.

Art. 4. Se suspendă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc.

Art. 5. Se recomanda sistarea organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise ( saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.).

Art. 6. Prezenta Hotarâre se completează şi cu alte prevederi ale Hotărârii nr. 49/13.10.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţ şi se aplică incepînd cu data de 15.10.2020 pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluată la finalul acesteia prin hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba.

Art.7. Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic şi Direcţiei Poliţie Locală, membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș, Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă ,,Unirea” al Judeţului Alba precum şi către toate unităţile de învățământ, Direcţiei Poliţie Locală, Poliţiei Municipale , Serviciului Public pentru Administrare a Patrimoniului, Direcţiei de Asistenţă Socială, operatorilor economici de tipul unităților de cazare, restaurantelor şi cafenelelor, operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc şi locașurilor de cult, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție şi se va afișa prin grija Compartimentului Relații Publice, Comunicare şi Informatică, pe site-ul primăriei precum și în mediul social- media.

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.