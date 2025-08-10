Doi turiști olandezi atacați de câinele unui cioban, la Sălciua. Se aflau într-o drumeție când animalul i-a mușcat

Doi turiști din Olanda care se aflau într-o drumeție, sâmbătă, 9 august, la Sălciua, în satul Sub Piatră, au fost atacați de un câine. Câinele aparține unui cioban în vârstă de 78 de ani.

Cazul a fost anunțat de un bărbat din Brăzești, care a alertat polițiștii. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii din Baia de Arieș alături de un echipaj de jandarmi.

Cele două victime, un bărbat de 34 de ani și o femeie în vârstă de 35 de ani, cetățeni olandezi, în timp ce se aflau într-o drumeție, au fost atacați de un câine de la stâna unui bărbat, în vârstă de 78 de ani, din localitatea Sălciua, suferind leziuni corporale.

Aceștia au fost transportați la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau deţinătorului temporar al acestuia asupra unei persoane, au precizat reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 10 august 2025.

sursă foto: arhiva alba24.ro, rol ilustrativ.

