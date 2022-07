Secțiile de Neonatologie și Ginecologie de la Spitalul din Alba Iulia vor fi modernizate și dotate. Lucrările propuse

Datele publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) arată că pentru luna aprilie gazul a intrat în ţară cu un preţ de 1.200 dolari/mia de metri cubi (491 lei/MWh), un record absolut.

Pentru comparaţie, în aprilie 2021 preţul gazului importat era de 185 de do­lari pe mia de metri cubi. Pe Bursa de la Viena, CEGH, tranzacţiile pentru iarnă se încheie la un preţ de peste 2.000 de dolari pe mia de metri cubi.

„În situaţia geopolitică de acum, sin­cer mă aşteptam să vină ga­zele pes­te mine, să fie o cerere mare de injecţie în depozitele subtera­ne. Dar din cererile de rezervare văd că majo­ritatea cantităţilor ar urma să vină în octom­brie şi nu înţeleg de ce“, spune Vasile Cârstea, directorul general al Depogaz, filială a Romgaz care gestionează peste 90% din ca­pa­citatea de înmagazinare a României.

Po­trivit acestuia, acum de­pozitele sunt pline în proporţie de 44% în contextul în care sunt de­ja state europene, cum este cazul Poloniei, care au depozitele pline pentru pregătirea iernii.

„Noi putem injecta circa 20-22 de mili­oane de metri cubi pe zi, dar lucrăm la o ca­pa­citate de circa 40%. Mai departe, pe zona de extracţie, deja putem ajunge la 30 de mili­oane de metri cubi pe zi. Dar eu nu simt o preocu­pare în acest moment în direc­ţia în­magazină­rii, iar asta vine din politicile co­mer­ciale ale companiilor. Degeaba am eu ca­paci­tatea de extracţie, dacă nu am ener­gia în de­po­zite.“

Nicolae Ciucă: Preţul gazului nu poate fi controlat decât prin ordonanţa de urgenţă pe care am elaborat-o înainte de 1 aprilie

Preţul gazului nu poate fi controlat decât prin ordonanţa de urgenţă elaborată înainte de 1 aprilie şi a menţionat că pentru această iarnă preţul este cel reglementat prin această ordonanţă a declarat premierul Nicolae Ciucă

„Vom putea să susţinem că pentru iarna viitoare avem gaz. Preţul gazului în momentul de faţă nu poate fi controlat decât prin ordonanţa de urgenţă pe care am elaborat-o înainte de 1 aprilie, iar pentru această iarnă, iarna 2022/2023, preţul este reglementat prin această ordonanţă”, a explicat premierul.

„Am şi spus cât se poate de clar că de la o zi la alta situaţia este cât se poate de dinamică. Şi atunci când am decis în coaliţie să emitem această ordonanţă cu perioadă de aplicare un an de zile, am considerat că este necesar ca, în funcţie de evoluţie, în funcţie de dinamica pieţei, să continuăm să monitorizăm şi să analizăm astfel încât, înainte ca ordonanţa să finalizeze producerea de efecte, să avem o altă decizie în acest sens”.

Surse Digi24: Guvernul ia în calcul raționalizarea gazelor pentru companii în această iarnă

Surse guvernamentale au declarat, luni, pentru Digi24.ro, că Guvernul ia în calcul raționalizarea gazului natural pentru companii în această iarnă, dacă vor fi probleme de aprovizionare. Sursele citate susțin că pentru populație gazul nu va fi raționalizat, iar prețul va rămâne plafonat până anul viitor în aprilie.

România își asigură în acest moment în proporție de 85% necesarul de gaze naturale, urmând ca în perioada următoare, odată cu creșterea producție de gaz din Marea Neagră de către compania Black Sea Oil & Gas procentul să ajungă la 90%.

Guvernul caută deja surse alternative pentru aprovizionarea cu gaze naturale. În acest sens, urmează să fie semnat un memorandum cu Emiratele Arabe Unite, însă surse guvernamentale susțin că în discuțiile avute până acum, Emiratele au transmis părții române că vor putea asigura aprovizionarea cu gaze doar în anumite condiții, în funcție de disponibilitate. În același timp, se încearcă aprovizionarea cu gaze din Azerbaidjan.

Există discuții și cu Turcia pentru tranzitul gazului din Azerbaidjan, precum și pentru descărcarea de gaz natural lichefiat din Emirate. De asemenea, gazul natural lichefiat poate fi adus și din Statele Unite.

Totuși, dacă România nu va reuși să își asigure necesarul de gaze din import în această iarnă, Guvernul analizează deja posibile măsuri.