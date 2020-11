Şeful OMS: Persoanele cele mai sărace „riscă să fie călcate în picioare în goana după vaccinuri”

Crăciunul din 2020 va fi diferit față de toate sărbătorile pe care le-am petrecut până acum. Pe lângă restricții și distanțare socială se anunță și scumpiri. Carnea, fructele și legumele sunt produsele care vor înregistra cele mai mari creșteri de preț. Scumpirile vin după alte majorări care au avut loc în acest, spune Consiliul Concurenței.

Pâinea, cozonacul sau covrigii sunt câteva dintre produsele de panificatie, care se regasesc pe masa de Craciun si care vor fi mai scumpe in acest an. (CG1) Daca acum in hypermarket-uri un cozonac costa 20 de lei, pretul unui kg ar putea ajunge la 30 de lei de Craciun.

„Seceta din acest an care a condus la creşterea preţului cerealelor poate să conducă anul viitor şi la creşterea preţului la carne şi lapte. Asistăm la importuri de legume şi fructe. Depindem de jocul preţurilor făcute de aceşti importatori şi de deprecierea cursului valutar”, a explicat Dragoş Frumosu, preşedintele FSAR.

În mijlocul acestor scumpiri, stau foarte mulți factori. Multe dintre cauze au legătură cu pandemia a căror efecte, au făcut autoritățile din întreaga lume să recurgă la aplicarea mai multor măsuri.

Printre aceste măsuri se numără și restrângerea activității HoReCa, care au determinat companiile din sector să reducă forța de muncă. Aceste reduceri s-au reflectat în pierderile companiilor producătoare.

Pierderi trebuie să poată fi măcar limitate dacă nu recuperate, iar în aceste condiții se estimează o creștere a prețurilor cu 15% sau chiar 20% a produselor în preajma sărbătorilor.

Scumpiri mai mari la unele produse faţă de anul trecut

Astfel, carnea de porc, care costă în prezent, în hypermaket-uri, 20-22 de lei/kg va ajunge la 25-28 de lei/kg.

Trei sferturi din carnea pe care o consumăm este din import. Stocurile sunt în Germania. Două motive sunt de fapt de bază, numărul 1, faptul că au şi ei pestă porcină africană şi numărul 2, pentru că mari abatoare din Germania au multe cazuri de COVID.

O alta cauză a unei posibile majorări e reprezentată de preţul furajelor, care a crescut enorm din cauza secetei.

În aceste majorări intră și alimente precum cozonacul, care se va scumpi cu cel puțin 10 lei/kg dar și produsele de panificație ale căror prețuri vor crește cu 10-20 la sută.

Fructele și legumele se vor scumpi cu 10%-15% datorită importurilor, România în sezonul rece nereprezentând un producător în acest sector. Comparativ cu celelalte scumpiri, lactatele se vor scumpi cu aproximativ 5%, anul secetos afectând prețul furajelor.

Din acelaşi motiv, şi lactatele ar putea avea o creştere de 5% până de Crăciun.

Românii au plătit mai mult pentru mâncare chiar de la inceputul pandemiei, spune un studiu al Consiliului Concurenţei.

Din analiza Consiliului Concurenței reiese că următoarele categorii de produse s-au scumpit în prima jumătate a anului.

Acest lucru în condițiile în care pandemia a lovit România în luna martie, atunci când a fost instituită și starea de urgență. Astfel, potrivit antena3.ro lista arată așa:

Carnea: +12%

Fructele, legumele: +23%

Uleiul: +15,7%

Pâinea: +14,3%

Făina albă: +9,7%

Preţurile de consum în luna octombrie 2020, comparativ cu luna octombrie 2019, au crescut cu 2,2%, potrivit Institutului Național de Statistică. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 1,8%.

Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2019 – octombrie 2020) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2018 – octombrie 2019), calculată pe baza IPC, este 2,9%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 2,7%.

Față de octombrie 2019, în octombrie 2020 mărfurile alimentare au crescut cu 4,34%, cele nealimentare cu 0,60%, iar serviciile s-au majorat cu 2,85%.

Printre cele mai mari creșteri de prețuri, în comparație cu decembrie 2019, s-au înregistrat la făină – 7,2%, fasole boabe – 17,59%, fructe și conserve de fructe – 7,52%, citrice – 11,4%, tutun și țigări cu 6,8%.