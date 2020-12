SFÂNTUL NICOLAE: Ce NUME sunt sărbătorite în 6 decembrie. Povestea sfântului care păzește soarele

Ziua internaţională a voluntarilor (International Volunteer Day – IVD) este sărbătorită, în fiecare an, la 5 decembrie. Cu acest prilej, ISU Alba evidențiază activitatea deosebit de importantă a celor 71 de voluntari care activează în cadrul inspectoratului.

”Suntem cu toții mult mai norocoși pentru că îi avem mereu alături, dăruind din timpul și îndemânarea lor pentru a ajuta, fără a aștepta nimic în schimb!

Astăzi, 5 Decembrie, de Ziua Internațională a Voluntariatului, le mulțumim celor 71 de voluntari ai ISU Alba, pentru că sunt alături de noi, pentru implicarea activă în toate misiunile încredințate și le urăm la mulți ani!

Fără voluntari am fi mult mai puțin decât suntem azi!”, este mesajul ISU Alba.

Tema din acest an a Zilei Internaționale a Voluntarilor este „Together We Can Through Volunteering”, potrivit www.un.og.

În ultimele luni, pe măsură ce pandemia de COVID-19 a devastat întreaga lume, voluntarii au venit în întâmpinarea întrebărilor medicilor, comunităţii şi societăţii. În întreaga lume, voluntarii s-au implicat în numeroase activităţi, de la asistenţă medicală, cumpărături pentru persoanele vulnerabile sau verificarea persoanelor în vârstă care trăiesc singure. Planul de pregătire strategică şi răspuns COVID-19 iniţiat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii identifică voluntarii comunităţii drept părţi-cheie în comunicarea riscurilor şi implicarea comunităţii. Acest lucru indică efortul valoros şi important pe care voluntarii îl fac de la începutul declanşării acestei crize sanitare.

Ziua internaţională a voluntarilor reprezintă şansa de a promova voluntariatul, de a încuraja guvernele să sprijine eforturile voluntarilor şi de a recunoaşte contribuţiile acestora la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la nivel local, naţional şi internaţional, arată Programul ONU pentru Voluntariat, pe site-ul său www.unv.org.

surse: ISU Alba (Facebook), Agerpres