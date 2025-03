Simbolurile și poveștile din spatele sloturilor populare (P)

Încă de la apariția lor de la sfârșitul secolului al XIX-lea, simbolurile au reprezentat o parte esențială a sloturilor. În lunga istorie a păcănelelor, au apărut nenumărate noi simboluri, iar cele vechi au evoluat și au fost îmbunătățite datorită graficii video din era noastră digitală.

Atunci când auzi cuvântul de păcănele, probabil prima imagine care îți vine în minte este o grilă cu pepeni, struguri, lămâui, cireșe și alte fructe. Probabil și șeptarul își face loc în imaginația ta, dar cert este că cel puțin din punct de vedere vizual, sloturile încă impresionează.

Odată cu apariția cazinourilor online, sloturile s-au diversificat și au apărut nenumărate tematici. Au apărut astfel și simboluri noi, în ton cu acele tematici, dar despre acestea discutăm mai pe larg într-un capitol separat. Ca să și vezi cât de diverse și spectaculoase pot fi păcănelele, îți recomandăm să încerci sloturi gratis online.

Simbolurile clasice reimaginate

Primul slot inventat vreodată a fost al unei companii din New York numită Sittman and Pitt. A apărut în 1891 și desigur, era un aparat pur mecanic și în loc de simbolurile mult cunoscute ulterior, avea cărți de joc. Ca să plătească, trebuia să formezi mâini de poker. Dar primul slot propriu-zis cu simboluri a fost Liberty Bell în 1894.

Clopoțelul a fost așadar primul simbol clasic care a apărut la păcănele și care s-a păstrat până în zilele noastre. Alături de el a venit diamantul și cele 4 suite ale cărților de joc. Acestea sunt alte simboluri care s-au păstrat și până astăzi.

Operator Bell a apărut la începutul secolului XX și a fost primul slot care avea și fructe. În aceeași perioadă au început și restricțiile din Statele Unite care interziceau jocurile de noroc. Astfel, dezvoltatorii s-au reorientat, iar o linie de fructe oferea o gumă cu acea aromă. Simbolurile clasice de fructe s-au păstrat și de aceea astăzi vedem multe aparate cu cireșe, lămâi, pepeni, struguri, prune și portocale. Tot în aceeași perioadă au apărut și alte simboluri clasice precum șeptarii și BAR.

Odată cu apariția sloturilor video în anii ‘70, simbolurile clasice nu au dispărut, ba din contră. Ecranul le-a permis producătorilor să creeze un design mai atractiv și mai multe animații. Un casino online din ziua de astăzi are sute de aparate clasice, unde simbolurile câștigătoare, fie ele fructe sau șeptari, sunt cuprinse de flăcări, cum se întâmplă la Burning Hot și 20 Super Hot de la Amusnet.

Mai sunt desigur și multe alte efecte grafice, ceea ce demonstrează că modernul și clasicul merg foarte bine împreună.

Tematici noi, simboluri noi

Apariția sloturilor video a deschis numeroase oportunități, iar producătorii și-au folosit creativitatea. Așa astăzi sunt pe piață numeroase sloturi cu diverse teme, precum jocurile egiptene, cu magie, mitologie, de aventură, cu animale, cu natură, inspirate din muzică, filme sau din societate. Practic orice poate fi pus sub o formă de slot.

De asemenea, temele au dus la crearea noilor simboluri. De exemplu, sloturile egiptene au simboluri ilustrate prin zei, piramide sau faraoni. Mai găsești și semne reprezentative acelei civilizații, cum ar fi scarabeul, ochiul lui Horus sau ankh.

Simbolurile Wild și Scatter: cheile către câștiguri

Diversitatea la sloturi nu ține doar de simboluri și tematici. Jocurile moderne au și tot felul de funcții speciale, iar în centrul acestora se află două simboluri: Wild și Scatter.

Simbolul Wild este ca un joker care poate substitui orice alt simbol în combinațiile de plată ale slotului. Cu ajutorul unui simbol Wild, poți crea mai multe linii câștigătoare, deci este ușor de înțeles de ce este atât de important. De asemenea, simbolul Wild poate avea și alte caracteristici speciale, cum ar fi multiplicatori de câștig sau să apară stivuit pe role.

Cât despre simbolul Scatter, acesta poate să plătească oriunde pe role, independent de liniile de plată ale jocului, dar mai are și altă funcție. Acesta declanșează secvențe speciale cum sunt cele cu rotiri gratuite sau alte jocuri bonus. Specialele de la sloturi sunt jocuri care îți oferă șanse mai bune de câștiguri mari decât jocul de bază. Rotirile gratuite pot veni cu funcții suplimentare, cum ar fi mai multe simboluri Wild, multiplicatori de câștig sau alte simboluri speciale, cum sunt cele cu premii instant.

Mai mult decât atât, și mecanismele de plată au început să fie diversificate. În afară de plățile pe linii cu simboluri identice, unele jocuri pot plăti în blocuri de simboluri de-un fel sau oriunde pe ecran. Furnizori Pragmatic Play și Play’n Go sunt specialiști în asemenea sloturi și găsești multe exemple precum Gates of Olympus și respectiv Tome of Madness.

Concluzii

Simbolurile de la sloturi sunt primele lucruri care te atrag la un joc. Dacă aparatul este creat bine și grafica sa este atractivă, atunci sunt șanse mult mai mari să încerci jocul. Așa cum ai văzut în articolul de astăzi, simbolurile au o istorie bogată în spate, iar cele clasice precum fructele, diamantele și șeptari au rezistat până astăzi.

