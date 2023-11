SONDAJ: Balul Bobocilor la Liceul ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia. Votează-ți favoriții pentru Miss și Mister Alba24.ro

Elevii Liceului Tehnologic ”Alexandru Domșa” se pregătesc de Balul Bobocilor, în 2023. Evenimenul va avea loc în data de 28 noiembrie, la sala de sport a liceului, de la ora 13.00.

Tema balului va fi cea a ritmurilor anilor 88”.

Până la balul propriu zis, alba24.ro vă propune să votați favoriții pentru titlul de Miss și Mister Alba24.ro. Este vorba despre un premiu oferit de ziarul alba24.ro.

Va puteți vota favoriții pe sondajul de la finalul articolului.

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP.

Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Perechea 1, Sârbu Ema și Zuco Fabio

Mă numesc Sârbu Ema sunt elevă în clasa a 9 a B SPGA. Sunt o persoana vorbăreață și super prietenoasă. Hobby-ul meu este pictura pe unghii. În timpul liber îmi place să mă uit la filme, seriale sau documente despre criminalistică.

Am ales sa particip la bal deoarece va fi o experiența nouă și o amintire de neuitat.

Mă numesc Zuco Fabio, am 15 ani și sunt din a 9-a B SPGA.

M-am născut în Italia la Reggio Calabria. În timpul meu liber mă duc la sală și ies cu prietenii afară.

Ca hobby fac beat-uri și să mă joc pe calculator cu prietenii.

Nu îmi place să învat dar în schimb îmi place să citesc. M-am îscris la balul bobocilor pentru că o să fie cu siguranță o experiență minunată și de ce nu, chiar să câștig.

Perechea 2, Faur Ilinca și Cornescu Rareș

Bună ziua mă numesc Cornescu Rareș și am 16 ani sunt în clasa a 9 -B liceu.

M-am înscris la bal deoarece îmi plac ritmurile ,îmi place muzica în special muzica rock . Un alt motiv ar fii pentru a povesti nepoților mei aceste experiențe unice.

Timpul meu liber îl petrec alături de prieteni sau fac voluntariat pentru o asociație din Alba .

Bună ziua! Numele meu este Faur Ilinca am 15 ani și sunt din clasa a IX-a A. M-am înscris la acest bal pentru a-mi crea o amintire plăcută și pentru a arăta oamenilor talentele mele.

Sunt o fire emotivă, prietenoasă și foarte ambițioasă. De 5 ani fac Karate Kyokushinkai de performanță având atât rezultate naționale, cât și internaționale. Alte pasiuni ale mele sunt muzica, chitara și astronomia.

Sunt sigură că acest bal va fi una dintre cele mai frumoase experiențe ale mele.

Perechea 3, Tomuș Mihai si Jurj Denisa

Salutare! Mă numesc Mihai Tomuș, am 15 ani sunt elev în clasa a IX-B liceu. Mă consider o persoana sociabilă și foarte prietenoasă.

Pasiunile mele sunt sportul și calculatoarele. În privința sportului, am făcut fotbal 8 ani. Iar legat de calculatoare, îmi place să le descopăr să înțeleg cum funcționează și să explorez toate tainele electronicii. În timpul liber, îmi place să ies prin pădure cu ATV-urile alături de prietenii mei.

Când am auzit tema balului „Ritmuri” am simțit ca va fi un bal de neuitat! Particip la Balul Bobocilor deoarece este o experiență de neratat, unică în viață, pe care vreau să mi-o amintesc cu drag peste ani și ani.

Buna! Mă numesc Jurj Denisa și sunt în clasa a IX-a B liceu. Sunt o persoana sociabilă, competitivă și foarte ambițioasă. În timpul liber, îmi place să ies cu prietenii, să citesc și să îl petrec alături de familie.

Am decis să particip la Balul Bobocilor, deoarece este o experență unică și după părerea mea, tema balului este interesantă, captivantă și rar întâlnită.

Perechea 4, Pavel Lorena și Lazăr Andrei

Aceasta este o ocazie foarte bună pentru a vă spune câteva lucruri despre mine. Mă numesc Lorena Ioana Pavel și am 15 ani. Sunt o persoană veselă, prietenoasă și mereu pusă pe șotii.

Am terminat clasa a VIII-a la Școala Gimnazială Avram Iancu din Alba Iulia și am ales Colegiul Alexandru Domșa pentru că întotdeauna mi-a plăcut să meșteresc, practic eu am fost “mecanicul” familiei.

Și dacă e să vorbim despre hobby-uri, îmi place foarte mult muzica să o ascult și să cânt și la fel de mult, îmi place sportul.

De curând am început să joc rugby, un sport foarte “feminin”. Da, nu râdeți, nu sunt atât fragilă pe cât par! De ce m-am înscris la acest consurs? Ce să zic, trebuie să mai port și o rochie din când în când, nu numai trening și adidași. Glumesc!

Mi-am dorit să particip pentru că îmi place să cânt și să dansez, să văd de ce sunt în stare, și dacă aș câștiga, ar fi extraordinar! Oricum ar fi, sunt convinsă că o să fie o experiență de neuitat.

Bună ziua, domnilor profesori, salut dragi colegi!

Mă numesc Andrei Lazăr, sunt în clasa a IX-a A și am 14 ani. Sunt o fire energică și vorbăreață, am simțul umorului și îmi place să joc fotbal. Am decis să particip la bal deoarece este o experiență nouă pe care vreau să o încerc și pentru a cunoaște persoane noi.

Dar nu în ultimul rând, am decis să particip pentru a câștiga și pentru ca acest lucru să se întâmple, am nevoie de ajutorul vostru. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor, distracțieeeeee … maximă!

Perechea 5, Bota Alexandru și Rus Cristina

Ma numesc Bota Alexandru, mulți ma știu după Bota, sunt în clasa a IX a E și m-am înscris la bal deoarece este o ocazie speciala de a-mi învinge emoțiile și de a-mi exersa pasiunea de a dansa.

Bună, mă numesc Rus Cristina și sunt în clasa a-IX-a A profesională.

Sunt o persoană bună, simpatică, muncitoare și destul de timidă dar cu unele persoane foarte vorbăreață. În timpul liber, îmi place să gătesc, să citesc, să fac sport și plimbări lungi.

Am decis să particip la Balul Bobocilor, deoarece am vrut să îmi ies din zona de confort și să socializez mai mult.

Perechea 6, Bîscă Alex Vlăduț ajutat de Diana Marica clasa a XI a

Mă numesc Bîscă Alex Vlăduț, am 15 ani, sunt în clasa a IX a B la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”. M-am înscris la bal pentru că m-a atras tema balului și pentru că este o oportunitate unică. Pasiunile mele sunt muzica și dansul. Și voi face tot ce pot pentru a câștiga.

Votează MISS POPULARITATE la Balul Bobocilor 2023 la liceul ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia Ema Sârbu Ilinca Faur Denisa Jurj Lorena Pavel Cristina Rus Votează MISTER POPULARITATE la Balul Bobocilor 2023 la liceul ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia Fabio Zuco Rareș Cornescu Mihai Tomuș Alexandru Bota Andrei lazăr Alex Vlăduț Bâscă Results Vote

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News