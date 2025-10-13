Connect with us

Sondaj INSCOP: AUR, lider detașat în intenția de vot pentru alegerile parlamentare. Situația partidelor din coaliția de guvernare

Partidul condus de George Simion continuă să conducă în preferințele românilor, arată datele unui nou sondaj INSCOP, realizat la comanda Informat.ro. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 40% din voturi, aproape cât PSD, PNL și USR la un loc.

Rezultatele sondajului arată că AUR ar obține 40% din voturi. Pe locul doi s-ar afla PSD, cu 17,6%, iar PNL ar fi următorul, cu un scor de 14,8%.

Celelalte formațiuni din actuala coaliție de guvernare, USR și UDMR, ar obține 11,5%, respectiv 5,2%. În total, partidele care formează coaliția ajung la 49,1% din intențiile de vot.

Două partide parlamentare, POT și SOS, se află sub pragul electoral de 5%. Conform sondajului, POT ar avea scorul de 2,6%, iar SOS doar 2%, potrivit INSCOP.

„Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%.

AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR. POT și SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obținut de SENS”, a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Estimare participare vot alegeri parlamentare

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica următoare, 72,7% dintre participanții la sondaj spun că ar merge sigur la vot, în timp ce 13,2% afirmă că nu ar vota deloc.

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 13.2% dintre români au ales 1, 0.9% au ales 2, 1.1% au ales 3, 0.6% au ales 4, 2.2% au ales 5, 0.8% au ales 6, 2.2% au ales 7. 2.7% indică 8, 2% 9. 72.7% indică 10. 1.5% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenția de vot pentru partide politice la alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.4% din total eșantion)

  • 40% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.8% în septembrie 2025, 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025),
  • 17.6% cu PSD (față de 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025),
  • 14.8% cu PNL (față de 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025),
  • 11.5% cu USR (față de 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

Pentru UDMR ar vota  5.2% dintre alegători, (față de 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025), pentru SENS – 3.4% (față de 2.1% în septembrie 2025, 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025), pentru POT ar vota 2.6% dintre alegători (față de 3.3% în septembrie 2025, 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025), iar pentru SOS Romania – 2% (față de 2.8% în septembrie 2025, 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025).

1.3% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 0.6% în septembrie 2025, 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 1.6%% pentru alt partid (față de 0.6% în septembrie 2025, 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

