ȘTIREA TA: Atleții de CSȘ Blaj au mers pe banii lor la Campionatul Național de la Cluj. Acuzațiile antrenoarei Cristina Man

Participarea atleților de la CSȘ „Mica Romă” Blaj la Campionatele Naţionale de Atletism pentru seniori şi tineret, desfășurate, în perioada 4-5 septembrie, la Cluj Napoca, acolo unde sportivii blăjeni au obținut două medalii de argint și două de bronz, a fost pusă în pericol de decizia directorului Clubului Sportiv Școlar Blaj, Silvia Marcu, de a nu finanța deplasarea la competiție, aceasta efectuându-se exclusiv pe cheltuiala CS Atletic Club „Mica Romă” Blaj, a scris antrenoarea Cristina Man, într-un email, transmis redacției alba24.ro.

Antrenoarea sportivilor blăjeni, Cristina Man, care se ocupă, cu succes, de 16 ani, de destinele atletismului blăjean, spune că directoarea CSȘ Blaj, Silvia Marcu, pune bețe în roate dezvoltării acestei ramuri sportive la Blaj, aceasta fiind doar ultima decizie dintr-un șir mai lung de hotărâri luate în acest sens, la nivelul Clubului Sportiv Școlar Blaj, se mai precizează în documentul citat.

„Scânteia” a fost declanșată la începutul anului, când cele două grupe de atletism au fost împărțite unui număr de trei profesori, printre care soțul directoarei clubului și „o anume domnisoara din Aiud, care a mai avut si anul trecut plata cu ora la catedra de atletism a CSȘ Blaj și care nu a susținut nici o oră cu nici un copil din Blaj sau din împrejurimi”. Antrenoarea Cristina Man nu a fost de acord cu această decizie, pentru că ea încalcă normele legale și consideră că nu se poate împărți o grupă de performanță la doi oameni. Ea a depus o reclamație la Inspectoratul Școlar Județean Alba, aflată acum în curs de soluționare. Cristina Man spune că, în urma acestei reclamații, directorul CSȘ Blaj, Silvia Marcu, i-a retras acordul de voluntariat, se mai precizează în document.

„Din 2004 am activat, în câteva rânduri, ca profesor – antrenor titular la catedra de atletism a CSȘ Blaj, unde am avut două grupe, una de performanță și una pentru începători. În luna februarie 2020, nemaisuportând tensiunile din cadrul CSȘ Blaj, m-am titularizat pe postul de lector din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, post pe care activam de cinci ani ca profesor asociat. Catedra de atletism de la CSȘ Blaj a rămas vacantă, însă ea nu s-a ocupat în urma mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021.

În condițiile în care toți sportivii din grupa de performanță sunt antrenați de mine, printre care Mihaela Blaga, legitimată la CSȘ Blaj, sportivă inclusă în programul de bursieri olimpici a Comitetului Olimpic Român, cu barem de participare confirmat pentru Campionatele Europene de Cadeți (Rieti 2021), Andreea Bogdan, medaliată în proba de obstacole juniori 3, Adelina Petruța, fostă componentă a lotului național, dar și alți sportivi cu rezultate bune obținute la campionatele naționale, m-am simțit îndreptățită să solicit plata cu ora, ca profesor asociat, pentru grupa de performanță a CSȘ Blaj.

În urma deciziei Consiliului de Administrație a CSȘ Blaj, director Silvia Marcu, cele două grupe au fost împărțite unui număr de trei profesori: eu, o domnișoară din Aiud și soțul directoarei clubului. Nu am fost de acord cu această decizie, pentru că ea încalcă normele legale. Eu consider că nu poți împărți grupa de performanță la doi oameni. De aceea, am depus o reclamație la Inspectoratul Școlar Județean Alba, aflată acum în curs de soluționare. În urma sesizării pe care am depus-o, directoarea Clubului Sportiv Școlar Blaj, doamna Silvia Marcu, mi-a retras acordul de voluntariat, pentru că eu antrenam și participam la competiții ca profesor voluntar, de la sfârșitul anului școlar și până acum. Am făcut-o din dragoste pentru acești copii minunați”, spune Cristina Man.

Una dintre consecințele acestei situații a fost decizia directorului CSȘ Blaj, Silvia Marcu, de a bloca participarea atletelor pregătite de Cristina Man la competiția de la Cluj Napoca. Aceasta a fost posibilă datorită părinților sportivelor, care și-au dat acordul în acest sens și pe cheltuiala exclusivă a CS Atletic Club „Mica Romă” Blaj.

„Directorul CSȘ Blaj, Silvia Marcu, nu a alocat bani pentru participarea la finalele Campionatelor Naţionale de Atletism pentru seniori şi tineret, de la Cluj Napoca, interzicându-le sportivelor să participe la această competiție. M-am trezit astfel, cu o zi înainte de competiție, că nu putem finaliza toată munca din acest an depusă de sportivele pe care le-am pregătit. Cu acordul scris al părinților și al sportivilor, am decis să participăm la competiție. În acest sens, deși înscrierile și validările concurenților au fost făcute exclusiv pe CSȘ Blaj, toate cheltuielile de deplasare au fost suportate de CS Atletic Club „Mica Romă” Blaj, deși doar Mihaela Blaga și Andreea Bogdan au dublă legitimare, Adelina Petruța fiind legitimată doar la CSȘ Blaj.

Am considerat că nu este etic și corect ca viitorul unor sportive talentate, aflate la început de carieră, să fie distrus de interese și decizii personale, iar dacă nu aveam posibilități financiare să susțin această deplasare, munca lor de un sezon rămânea fără rezultat, din cauza deciziilor unui director, Silvia Marcu, care conduce o instituție de învățământ după bunul plac”, afirmă Cristina Man, care își dorește în continuare să antreneze grupa de performanță de la CSȘ Blaj:

„Și dacă nu voi primi grupa de performanță la CSȘ Blaj, deoarece doamna director Silvia Marcu m-a amenințat că va reface Consiliul de Administrație și va împărți orele soțului și domnișoarei din Aiud, care anul trecut nu a susținut nici o oră de antrenament cu sportivii blăjeni, deși a beneficiat de ore suplimentare plătite de CSȘ Blaj, vă promit că sportivii mei nu vor avea de suferit. Vom munci la fel ca până acum, cu dragoste și cu pasiune pentru acest sport și sunt convinsă că, în ciuda tuturor răutăților, rezultatele vor fi din ce în ce mai bune”, a mai precizat aceasta.

La Campionatele Naţionale de Atletism pentru seniori şi tineret, desfășurate, în perioada 4-5 septembrie, la Cluj Napoca, sportivele pregătite de Cristina Man, Andreea Bogdan și Mihaela Blaga, au obținut două titluri de vicecampioane naționale și două locuri trei. Mihaela Maria Blaga s-a clasat pe locul doi în proba de 2.000 metri obstacole, la categoria Juniori 2 și a obținut două medalii de bronz în proba de 3.000 metri obstacole, la categoriile Tineret și Juniori I. Andreea Bogdan a obținut medialia de argint, clasându-se a doua în proba de 1.500 m obstacole, categoria Juniori 1.

„Rezultatele foarte bune obținute de sportivele mele nu mă surprind, deoarece aceste fete talentate au muncit enorm pentru a progresa cât mai mult în probele în care sunt specializate. Dar toate aceste rezultate sunt umbrite de deciziile directorului CSȘ Blaj, doamna Silvia Marcu, care împiedică dezvoltarea atletismului din Blaj. Vreau să le felicit pe Mihaela Blaga, Andreea Bogdan și Adelina Petruța, pentru rezultatele obșinute la Cluj Napoca și vă asigur că nu ne vom opri aici. Felicit și Federația Română de Atletism pentru buna desfășurare și organizare, în condiții depline de siguranță și igienă sanitară, mai ales că este singura federație care, până în prezent, a organizat finale de campionat național, la toate categoriile de vârstă”, a mai spus antrenoarea Cristina Man.

