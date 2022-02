ȘTIREA TA Cum să iei amendă de la Poliția Locală din Alba Iulia pe ALT NUMĂR DE ÎNMATRICULARE și să ajungi să vrei să o plătești

Un cititor Alba24 a primit o amendă de la Poliția Locală din Alba Iulia, pentru parcarea unei mașini cu care spune că nu mai circulă de câțiva ani. Mai mult, amenda nici măcar nu era pe numărul mașinii sale: cele două cifre ale numărului de înmatriculare erau inversate.

Omul a încercat să își rezolve problema și a aflat că doar în instanță. După ce a obținut de la judecătorie o confirmare că nu este mașina sa, a stat liniștit, însă recent a aflat că a pierdut procesul.

Așa că, a ajuns la concluzia că mai bine o plătește decât să își ia avocat și să continue să își piardă timpul.

Redăm mai jos precizările acestuia, transmise redacției:

”Anu trecut am fost inștiințat de primărie că am o amendă în valoare de 500 lei pentru o parcare neregulamentară la un autoturism cu care nu mai circul de câțiva ani dar am tot amânat să îl radiez ( greșeala mea).

Uitandu-mă mai bine pe amendă și știind că în timpul ăla eu eram în Anglia… văd numărul AB30BRA …. Eu având AB03BRA!

Sun la Poliția Locală și le spun ce am pățit, ei spunandu-mi că este o greșeală a agentului , zic asta e…. greșeală îi omenească, îi întreb cum pot scăpa de amendă și aflu că numai la judecătorie.

Mă duc la judecătorie fac plângere și aștept …. Îmi vine un plic în care specifică clar că mașina nu îmi aparține că mașină respectivă un polo… (eu având volvo) este înmatriculată în circulație pe SC Bâlea SRL.

Astăzi când verific pe net sentința îmi apare că RESPINGE PLÂNGEREA…… Cu alte cuvinte AM PIERDUT dar pot face apel.

Vorbim de o amendă de 500 lei și am ajuns la concluzia că mai bine o plătesc decât să iau avocat…..

Stau și mă întreb ……. Oare cați oameni zac prin pușcării din cauza unor incapabili???

Dacă nici un dosar simplu în care ți s-a dat mura în gura nu știi să îl rezolvi…… du-te tată pe șantier….că poate prinzi unu mai greu și bagi oameni nevinovați prin pușcării!”

