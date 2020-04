UPDATE: Doi soți din Aiud, AMENDAȚI după ce nu au trecut ora în declarațiile pe propria răspundere. Ce spun polițiștii

Doi soți din Aiud au fost amendați cu câte 2.000 de lei fiecare după ce, spune unul dintre aceștia, nu au trecut pe declarațiile pe propria răspundere ora deplasării.

UPDATE: Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba au transmis un punct de vedere cu privire la situația relatată:

„Cei doi au fost observați în mai multe zone ale orașului, iar pe declarația pe proprie răspundere erau precizate locații generale (centru, Micro, piața) pentru asigurarea bunurilor care acoperă necesitatea de bază a persoanelor și animalelor.

În momentul depistării aveau asupra lor un pachet de stixuri care ar fi putut fi cumpărate și de la magazinul din apropierea locuinței lor.

Rugăm cetățenii să înțeleagă faptul că, pentru sănătatea lor, este important să iasă din casă cât mai rar și doar dacă au motive întemeiate”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Știrea inițială

Imaginea cu procesul verbal a fost publicată joi pe rețeaua de socializare Facebook, unde a adunat zeci de comentarii.

„Astăzi am primit amenda de la Politia Aiud, d-nul agent Negru, pe motiv că nu am scris în declarație ora deplasării. Nu există în declarația pe proprie răspundere așa ceva. Au mai trecut oameni pe stradă, nu au fost controlați, în amendă spunându-se că nu a fost nici un om pe drum. Asta pentru că am fost după alimente. Amenda este de 2.000 de lei. Asta face Poliția Aiud! După ce ni s-a fotografiat declarația, ni s-a spus că suntem liberi și că este totul în regulă. Vi s-a dat puterea să vă bateți joc de oameni?

Acest domn polițist cu buletinul în mână nu poate calcula câți ani avem. Ordonanța militară din amendă e dată pentru persooane peste 65 ani.

Ps. Sotului meu i s-a emis aceeași amendă, în valoare de 2.000 lei. Aproape 1.000 euro pentru că aveam totul în regulă”, a scris o localnică din Aiud, joi, pe rețeaua de socializare Facebook.



