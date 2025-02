ȘTIREA TA: Incident într-o zonă a municipiului Alba Iulia. Minori, reclamați că aruncă cu ouă în mașinile din trafic

Un incident a fost semnalat la Alba Iulia, de cititori Alba24. Doi minori sunt reclamați că au aruncat cu ouă sau obiecte în mașinile aflate în trafic sau parcate într-o zonă de pe strada Gheorghe Șincai. Modalitatea în care au ales cei doi tineri să se distreze a ajuns și în atenția Poliției, spun sursele citate.

”Pe strada Gheorghe Șincai, de la un bloc, câteva persoane minore aruncă în fiecare zi cu diferite obiecte și ouă în mașinile care trec pe stradă.

Am trecut de trei ori pe strada respectivă de trei ori am fost lovit cu ouă. Am chemat poliția”, spune un cititor Alba24.

Potrivit sursei citate, minorii ar fi fost amendați, în urma incidentelor.

”Și oamenii care parchează acolo în general se trezesc cu ouă în parbriz”, mai spune cititorul Alba24.

sursă imagine: cititor Alba24

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News