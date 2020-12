Supliment ce întărește imunitatea la infecții respiratorii, primul produs lansat de Institutul ”Cantacuzino” preluat de MApN

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” a lansat luni primul lot al produsului imuno-modulator OROSTIM-HV, un supliment alimentar ce poate fi utilizat în perioadele cu infecții respiratorii.

OROSTIM-HV este un supliment alimentar care conține o combinație dintr-un lizat atomizat format din 15 tulpini bacteriene și o pulbere de extract de orz verde, anunță MApN.

Produsul are proprietăți antioxidante și de stimulare a imunității, determinând creșterea rezistenței organismului la infecții, potrivit sursei citate.

Acesta se administrează în perioadele cu risc de apariție a infecțiilor respiratorii persoanelor care lucrează în colectivități cu susceptibilitate crescută de îmbolnăvire, copiilor cu infecții respiratorii repetate și persoanelor de vârsta a treia în stări cu imunitate scăzută.

În următoarea perioadă se va continua dezvoltarea produsului, urmând ca anul viitor Institutul “Cantacuzino” să realizeze transferul tehnologic într-o altă arie de fabricație pentru producția în serie a produsului.

OROSTIM-HV se va putea achiziționa începând cu data de 2 decembrie, de la punctul de vânzare al Institutului, din Splaiul Independenței nr. 103.

Va putea fi achiziţionat atât pentru copii (125 mg, flacoane de 10 sau 30 de capsule, la un preţ de 25, respectiv 60 de lei) sau pentru adulţi (250 mg, flacoane de 10 sau 30 de capsule, la un preţ de 30, respectiv de 80 de lei).

Tratamentul se administrează timp de 10 zile pe lună, pe parcursul a trei luni consecutive.

Directorul general al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, Florin Oancea, a declarat, luni, că suplimentul alimentar OROSTIM-HV, care întăreşte imunitatea organismului la infecţii respiratorii, este primul produs lansat pe piaţă, după preluarea Institutului de către MApN.

„Specialiştii Secţiei Imunomodulatori împreună cu cei din Departamentul de Cercetare-Dezvoltare au reuşit într-un timp relativ scurt, aproximativ un an, să revitalizeze produsul OROSTIM. Iată că prin munca asiduă a celor care lucrează în acest institut am reuşit să scoatem pe piaţă acest produs imunomodulator OROSTIM-HV, care este un supliment alimentar obţinut dintr-un lizat atomizat din 15 tulpini bacteriene şi o pulbere de extract de orz verde, folosit ca excipient. Are proprietăţi antioxidante şi de stimulare a imunităţii, determinând creşterea rezistenţei organismului la infecţii, în special ale tractului respirator superior. OROSTIM-HV se administrează în perioadele cu risc de apariţie a acestor infecţii respiratorii persoanelor care lucrează în colectivităţi cu susceptibilitate crescută de îmbolnăvire, copiilor cu infecţii respiratorii recurente, persoanelor de vârsta a treia şi celor cu stări de imunitate scăzută”, a precizat Florin Oancea, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la sediul Institutului Cantacuzino, cu participarea premierului Ludovic Orban.

Florin Oancea a menţionat că proiectul a fost susţinut din fondurile Ministerului Apărării Naţionale. El a mai precizat că în următoarea perioadă, Institutul va continua dezvoltarea produsului, astfel încât de anul viitor să se realizeze transferul tehnologic către o altă arie de fabricaţie, pentru producţia în serie.

Premierul Ludovic Orban, prezent la conferinţa de lansare, a arătat că cercetarea a fost finanţată de Ministerul Apărării, iar produsul poate fi folosit pentru reglarea cantităţii de anticorpi şi întăreşte imunitatea organismului.

„Pot să vă spun că pentru noi, Institutul ‘Cantacuzino’ reprezintă o instituţie fundamentală în cercetarea medicală românească, o instituţie pe care o vom sprijini, o instituţie pentru care vom încerca să asigurăm finanţări serioase pentru atingerea obiectivelor ambiţioase care au fost stabilite de conducerea Institutului”, a mai afirmat şeful Guvernului.

Sursă: Agepres

Foto: Arhivă, rol ilustrativ