Tătărușanu se retrage din fotbal. A jucat de 74 de ori pentru România

Tătărușanu se retrage din fotbal: Portarul Ciprian Tătăruşanu, care a evoluat ultima oară la echipa saudită Abha, a anunţat că îşi încheie cariera, miercuri, într-o postare pe Instagram.

”Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat şi onorat să îl practic! Ţi-am dat totul din primele zile şi până acum, te-am pus mereu pe primul loc iar tu m-ai răsplătit pe măsură.

Îţi mulţumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele. Ele m-au făcut omul care sunt azi! Şi pentru toţi suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii şi jurnaliştii cu care m-am intersectat în acest parcurs.

Am încercat să îi tratez cu respect şi sper că am reuşit. Celor ce vor veni de-acum înainte, le urez mult succes! Am început acum 30 de ani iar astăzi mă opresc. Mulţumesc pentru tot!”, a transmis Tătăruşanu în mesajul său.

La secţiunea comentarii, contul echipei naţionale a ţinut să îi mulţumească fostului internaţional: ”Mulţumim pentru tot, @tatarusanuantonciprian”.

Foşti coechipieri au mulţumit şi ei pentru momentele petrecute împreună pe teren şi în afara lui.

”Respect, Tataris”, a scris Alexandru Maxim, iar Alexandru Chipciu i-a transmis: ”Şi noi îţi mulţumim, Tataris!”.

Ciprian Tătăruşanu (38 ani) şi-a început cariera la Juventus Bucureşti, după care a mai evoluat la Gloria Bistriţa, Steaua Bucureşti, Fiorentina, Nantes, Lyon, AC Milan şi Abha, adunând 74 de selecţii la naţionala României.

