Thedora Golf Club: destinația perfectă din Alba, pentru fiecare zi de vară. Piscină răcoritoare, meniu apetisant și loc de joacă

La doar câțiva pași de Alba Iulia, pe strada Principală 75 C în Teleac, am descoperit destinația perfecta pentru cei care caută să scape de căldura toridă a verii și vor să se bucure de confort și ospitalitate la superlativ.

Indiferent dacă sunteți în căutarea unei zile răcoritoare și relaxante la piscină sau o aventură activă pentru cei mici, Thedora Golf Club promite să fie destinația perfectă pentru a vă bucura de fiecare moment al verii, pentru că fiecare oră petrecută aici devine o mică vacanță.

Piscina Thedora Golf Club: soluția perfectă de răcorire pentru zilele toride de vară

Înconjurată de peisaje idilice, piscina Thedora Golf Club în aer liber este locul în care te simți ca în vacanță, chiar dacă ești aproape de casă, căci, după cum spun cei care se bucură deja de ea „este locul perfect pentru a te răcori și a te relaxa într-o zi călduroasă de vară, iar apa este întotdeauna curată și atmosfera este deosebit de plăcută”.

Amplasată în interiorul resortului Thedora Golf Club, piscina își întâmpină zi de zi, de la 09:00 până la 20:00, oaspeții cu apă cristalină și servicii de calitate.

Pentru adulții care nu sunt cazați în resort, intrarea la piscină costă 100 lei/zi. Copiii de până la 10 ani, însoțiți de părinți, au intrarea gratuită, iar cei mai mari, plătesc doar jumătate din cost, adică 50 lei/zi. Plata se face direct la recepție și acoperă, pe lângă accesul la piscină, și prosopul și șezlongul, asigurând astfel tot confortul necesar pentru o zi perfectă de relaxare.

Căldura mare a zilelor de vară face ca tot mai mulți oameni să își dorească să petreacă cât mai mult timp la această piscină. Din acest motiv, dacă sunteți prin zonă și plănuiți să vă răcoriți la piscină, este recomandat să sunați în prealabil pentru a verifica disponibilitatea locurilor.

Piscina Thedora Golf Club nu este doar un loc de răcorire, ci o „experiență completă de vacanță, în orice zi”. Barul de lângă piscină completează atmosfera prietenoasă cu băuturi răcoritoare și cocktail-uri apetisante, care se pot savura de pe șezlong, în timp ce razele jucăușe de soare se reflectă din apa cristalină și răcoritoare.

Aventuri captivante, într-un mediu sigur, de joacă pentru cei mici

După câteva ore de înot și distracție, oricine se poate răsfăța cu preparatele savuroase pregătite de chefii talentați ai restaurantul The View, de pe terasa căruia oricine se poate bucura și de o spectaculoasă panoramă, perfectă pentru o masă de neuitat, în timp ce micuții își pot face noi prieteni în captivantul loc de joacă Poppy’s Palyground, aflat în imediata apropiere a Club House-ului.

Cu o capacitate de 50 de locuri, acest modern spațiu de distracție în aer liber, de aproximativ 400 mp, creează o oază de bucurie și entuziasm: tobogane pline de culoare, leagăne vesele, balansoare duble sau pe arc în formă de animale haioase, tiroliană de exterior pentru cei mai aventuroși, carusele rotative „zâmbitoare”, umbrelă sub formă de floare cu petale mari, colorate, ca de poveste. Iar pentru cei care doresc să exploreze, să construiască forme imaginate de ei, există o groapă de nisip acoperită, unde cei micuți se pot juca feriți de razele fierbinți ale soarelui.

„Pe lângă locul de joacă minunat unde copiii, supravegheați de părinți se pot bucura de un loc de joacă de vis, în aer liber, ne asigurăm că și cei mici au parte de mese gustoase și nutritive, pe care le pot alege din meniul nostru care înglobează și porții și feluri dedicate copiilor,” spune Debora Vesa, Resort Manager Theodora Golf Club.

Thedora Golf Club are de multe de oferit în această vară pentru toți cei care sunt în căutarea unei zile răcoritoare și relaxante la piscină sau a unei aventuri captivante pentru cei mici. Puteți descoperi atmosfera prietenoasă, apa cristalină, meniul apetisant sau locul de joacă în aer liber pentru cei mici fără să fiți cazați în resort. Trebuie doar să sunați la recepție (0258 701 004) pentru a verifica disponibilitatea locurilor, pentru că tot mai multă lume dorește să petreacă momente plăcute aici, sub semnul unei mici vacanțe.

Situat în inima Transilvaniei, în Teleac, la câteva minute de Alba Iulia și de autostrada care leagă Cluj-Napoca de Sibiu, resortul Theodora Golf Club este deschis permanent pentru oaspeții care doresc să petreacă o zi specială la piscină sau la terasă ori să se bucure de o vacanță liniștită. Resortul oferă facilități de cazare premium, cu spații generoase și panorame splendide, având în depărtare Munții Apuseni. De asemenea, rafinamentele culinare de inspirație internațională contribuie la o experiență de neuitat.

Oricine se poate bucura și de experiența golfului

Pe lângă distracția la piscină și la locul de joacă, atât copii, cât și adulții se pot bucura și de experiența golfului, profitând de cursurile cu instructori de golf experimentați și bine pregătiți care oferă lecții de golf atât pentru începători, cât și pentru avansați. Pachetul Golf with a Pro oferă tuturor celor interesați 8 lecții individuale cu instructor profesionist la zonele de antrenament, Driving Range & Putting Green și 2 runde complete a 18 cupe, finalizate prin obținerea certificatului de jucător. De asemenea, pachetul asigură echipamentul pentru lecții și aduce un beneficiu de 50% discount la primul membership.

Recunoaștere națională și internațională

De-a lungul celor peste 6 șase ani de la inaugurare, resortul a câștigat mai multe premii și recunoașteri, atât internaționale, cât și locale. Theodora Golf Club a fost desemnată Best Golf Club Resort 2023 în Europa de Est de LUXlife Magazine, la categoria Resorts & Retreats Awards 2023 și a primit de două ori distincția Best Golf Hotel decernată de International Hospitality Awards. Anul trecut a obținut locul III la Top Hotels Awards 2023, categoria: Best Green & Eco-friendly Location.

DESPRE THEODORA GOLF CLUB

Resortul Theodora Golf Club din localitatea Teleac, comuna Ciugud, județul Alba, pune la dispoziția oaspeților peste 62 ha în care sportul nobil, golful, și relaxarea se îmbină perfect. Terenul de golf ce se întinde pe 56 ha, cu 18 parcursuri în lungime totală de 6518 m, include și unul dintre cele mai lungi trasee din Europa: un par 6 de 735 m. Celelalte 7 ha sunt ocupate de vilele resortului și alte facilități: 15 vile de lux cu 84 de camere de patru stele, o sală de conferințe indoor de 150 de locuri, un pavilion outdoor pentru evenimente și o cameră panoramică ce oferă o priveliște spectaculoasă a întregului teren de golf, ideală pentru mese private sau pentru întâlniri de business, o piscină exterioară pentru sezonul cald, club house-ul care înglobează un driving-range indoor, un pro-shop, vestiare, restaurantul The View, cu specific internațional à la carte și un Lounge Bar cu 160 de locuri în interior și cu 90 de locuri pe terasă.

Pentru mai multe informații, vizitați: http://theodoragolfclub.com/ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News