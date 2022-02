Tichete-cadou 2022: Ce trebuie să respecte angajatorii ca să evite o amendă de până la 35.000 de lei

Șoferii care sunt prinși la volan și sub influența băuturilor alcoolice, și a drogurilor, vor fi acuzați de o singură infracțiune. O decizie în acest sens a fost luată recent de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Codul penal se referă la cele două infracțiuni ca fiind separate și fiecare pot fi pedepsite cu până la cinci ani de închisoare.

Reamintim că în județul Alba, în ultimele două săptămâni, au fost prinși 15 tineri aflați sub influența drogurilor la volan.

Prin decizia ÎCCJ, persoanelor aflate în această situație nu li se va aplica tratamentul de concurs al infracțiunilor, ce duce la majorarea pedepselor aplicate, potrivit avocatnet.ro

Decizia Înaltei Curți: „fapta unei persoane de a conduce pe drumurile publice un autovehicul, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge şi aflându-se sub influenţa unor substanţe psihoactive, întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) şi (2) din Codul penal, infracțiune unică”.

Hotărârea a fost luată în cazul unui șofer condamnat la un an și două luni de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului și la opt luni de închisoare pentru conducerea sub influența unor substanțe interzise. Cele două infracțiuni au fost comasate, iar pedeapsa majorată cu o treime din cea mai redusă pedeapsă: un an, patru luni și 20 de zile de închisoare.

Inculpatul a susținut, prin avocatul său, că starea de pericol creată a fost doar una, pe fondul incapacității psihofizice.

Hotărârea ÎCCJ urmează să fie aplicabilă tuturor instanțelor de judecată.

sursă: avocatnet.ro

