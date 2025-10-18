Tragedie la Săsciori: femeie de 81 de ani, găsită decedată, în albia râului Sebeș

Tragedie la Săsciori: O femeie de 81 de ani, dată dispărută de familie, a fost găsită decedată, în albia râului Sebeș.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, 18 octombrie, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, din localitatea Săsciori.

Acesta a anunțat că mama sa, în vârstă de 81 de ani, din aceeași localitate, ar fi plecat de la domiciliul său, vineri după-amiaza (17 octombrie) și nu a mai revenit.

Imediat după sesizare, polițiștii Postului de Poliție Săsciori au demarat activități de căutare, la care au participat și membrii familiei.

Din nefericire, femeia a fost găsită decedată în albia râului, pe raza localității Sebeșel.

La examinarea sumară a trupului, nu au fost constatate urme vizibile de violență.

Trupul femeii va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut acest eveniment.

