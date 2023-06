UDMR iese de la guvernare: nu a mai primit nici un minister. Kelemen Hunor: În acest moment, lucrurile se opresc

Noul guvern Ciolacu se formează în aceste zile. Pe de o parte PNL a stabilit lista cu ministerele pe care le va conduce, în timp ce liderii UDMR au anunțat că ”lucrurile se opresc aici”, deoarece nu a primit ministerele pe care si le-a dorit: Mediu și Energie.

Marți seara, Kelemen Hunor a făcut o serie de declarații: ”În acest moment, lucrurile se opresc, fiindcă nu am reușit să ajungem la un consens. Am arătat, dincolo de seriozitate și profesionism, și flexibilitate”, a declarat acesta.

”Am făcut oferta să conducem în continuare Ministerul Mediului și să preluăm Ministerul Energiei. Nu s-a putut nici această variantă. PNL are ambele ministere, nu poate renunța la ele. Într-adevăr, la un moment dat, președintele PSD a spus că poate ceda PNL ori Ministerul Economiei, ori MIPE, ori Sănătatea. Ceea ce nu s-a vrut, s-a votat altfel în PNL”, a mai precizat Hunor.

”Până dimineață, până când listele de miniștri sunt trimise la Parlament, se pot întâmpla multe lucruri, dar nu putem spera prea mult. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe”, a mai spus Hunor.

”Au fost câteva discuții prin care să preluăm două ministere noi și să renunțăm, fără nici un argument logic, la cele două ministere pe care le-am condus profesionist.

Azi am mai făcut un pas spre flexibilizare, am schimbat oferta și am acceptat să renunțăm la Ministerul Dezvoltării și mergem cu Ministerul Mediului și un alt minister”, a mai precizat acesta.

„Putem accepta Energia și Mediul, dacă s-au răzgândit și Mediul nu mai există în ecuație, nu mai putem participa la această guvernare”, a precizat acesta. Csoma spune că UDMR nu vrea să preia ministerul Fondurilor Europene, pe care PSD ar fi dispus să îl cedeze.

„Am înțeles că și PSD ar fi de acord ca Ministerul Sănătății, MIPE sau Economiei să meargă la PNL ca liberalii să „cedeze” ministerul Mediului pe care noi l-am condus și până acum.

Nu acceptăm altceva decât această ofertă și nu poate spune nimeni că nu am devenit flexibili. Suntem împinși în afara guvernării”, a mai declarat liderul deputaților UDMR, într-o conferință de presă la Parlament. „În orice condiții nu putem să participăm la această guvernare”, a mai declarat Csoma Botond, deputatul din partea UDMR înainte de discursul lui Kelemen Hunor.

