Umbra lui Mircea Hava, la Alba Iulia. Cine va câștiga cea mai importantă bătălie electorală a acestor alegeri locale

PNL și USR PLUS așteaptă cu nerăbdare rezultatele de la secțiile de vot din municipiul Alba Iulia, principala miză a alegerilor locale din acest an, acolo unde lupta se dă deschis între Voicu Paul (PNL) și Gabriel Pleșa (USR PLUS).

Orașul nu a intrat în EXIT POLL-urile televiziunilor, însă liberalii au început deja numărătoarea voturilor. Aceștia primesc informații în timp real de la reprezentanții lor în secțiile de votare, ceea ce înseamnă că în această seară vom afla numele viitorului primar al orașului.

Alba24 va prezenta rezultatele obținute, în timp real, de la sediul PNL Alba.

Cine sunt cei doi

Voicu Paul este viceprimar al municipiului Alba Iulia și l-a însoțit aproape 20 de ani pe fostul primar Mircea Hava, în cariera sa administrativă.

Voicu Paul nu a fost văzut ca un personaj puternic la nivel local, ci mai degrabă ca un bun executant. Și Hava, și Paul, provin din fostul PDL, iar Hava l-a susținut, după fuziunea cu PNL, pentru funcția de președinte al organizației PNL din Alba Iulia, în detrimentul candidatului mai vechilor liberali, Gabriel Pleșa. Acesta din urmă a fost convins de gruparea Hava să renunțe la candidatură cu o seară înainte și a primit atunci funcția mai degrabă onorifică de prim-vicepreședinte.

Voicu Paul le-a mărturisit celor prezenți la congresul de atunci că ”și vagoanele sunt importante, nu doar locomotiva”, insistând pe ideea că este un om de partid muncitor și eficient, chiar dacă nu intră în categoria celor care ”atrag” voturi. Se întâmpla în 2017 și, de atunci, între cei doi a fost mereu o concurență acerbă.

Și Voicu Paul, și Gabriel Pleșa au fost viceprimari, iar odată cu plecarea lui Hava la Bruxelles ca europarlamentar, după alegerile din 2019, între ei s-a aprins din nou spiritul de competiție, miza fiind preluarea atribuțiilor de primar.

Din nou Pleșa a fost cel care a renunțat, astfel că atribuțiile de primar i-au revenit favoritului lui Mircea Hava, Voicu Paul. Pleșa nu a mai așteptat nominalizarea previzibilă a candidatului PNL la funcția de primar la Alba Iulia și în urmă cu câteva luni a decis să candideze din partea USR.

În acest mod, cei doi au ajuns să se înfrunte reciproc și în alegeri.

