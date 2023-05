Umor negru de acum 100 de ani. Un medic din Alba Iulia, nevoit să anunțe că trăiește: Mă voi scula în fiecare zi din mormântul meu

Un medic din Alba Iulia a fost nevoit să dea anunț la ziar pentru a anunța că trăiește. S-a întâmplat acum aproape 100 de ani, în 1929.

În oraș se răspândise vestea privind moartea fulgerătoare a medicului Roth doar că era o problemă: acesta nu murise.

Pentru că zvonul nu mai putea fi controlat, medicul a apelat la ziarul Alba Iulia, în care a dat un anunț din care nu lipsește umorul:

”Sub impresia vestei zguduitoare, că din scurtă vreme am decedat, am onoare a aduce la cunoștință tuturora, că până la moartea mea definitivă, mă voi scula în fiecare zi din mormântul meu de acum și voi ordona zilnic, ca și până acuma, dela orele 9-11 a.m. în A. Iulia, Piața Mihai Viteazul 28 (Banca Izvorul). Alba-Iulia, la 19 Maiu 1929. Dr. Roth medic.

Anunțul a fost descoperit de reprezentanții Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Alba, care l-au postat pe contul de Facebook.

