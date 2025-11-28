Un bărbat din Roșia Montană s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins beat la volan. Ce alcoolemie a indicat etilotestul

Un bărbat din Roșia Montană s-a ales cu dosar penal după ce a fost tras pe dreapta pentru un control de rutină. S-a întâmplat în data de 27 noiembrie, în jurul orei 18.50.

Mai mult de atât, bărbatul a fost și reținut pentru 24 de ore. Cazul a fost prezentat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 28 noiembrie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2025, polițiștii din Abrud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din comuna Roșia Montană, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

La aceeași dată, în jurul orei 18.50, polițiștii din Abrud au oprit, pentru control, pe DC 146 din comuna Roșia Montană, un autoturism condus de bărbatul de 54 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,36 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate, au transmis polițiștii.

