Un mic lanț de benzinării care a umflat prețul la carburanți la 9,99 lei, îşi cere scuze şi înapoiază diferenţa de bani clienților

Un mic lanț de benzinării din România, care are stații în Sibiu, Turda și Timișoara, a anunțat public că își cere scuze pentru majorarea artificială a prețurilor și returnează diferența tuturor clienților care au alimentat la un preț mai mare.



Eso Petrol, una dintre benzinăriile care a crescut ieri prețul la carburanți pe fondul aglomerației de la stațiile de încărcare, și-a cerut scuze față de clienți pentru exploatarea situației şi s-a oferit să restituie diferenţa de bani de la preţul iniţial, pe baza bonului fiscal.

Anunțul prin care reprezentanții Eso Petrol își cer scuze clienților

„În urma deciziilor impulsive din data de 09.03.2022 la reacţia unora care au venit să alimenteze în tot felul de recipiente cantităţi foarte mari, într-un moment în care aveam informaţii de la parteneri referitoare la o creştere a preţului peste noapte cu sume însemnate şi riscul de a rămâne fără stocuri de carburant pe termen lung, fără să ne gândim la impactul asupra clienţilor de bună credinţă, vedem necesitatea de a veni cu scuzele noastre sincere, susţinute de înapoierea diferenţei de bani de la preţul iniţial la cel mărit, pe baza bonului fiscal.

În speranţa că veţi reuşi să înţelegeţi reacţia noastră în condiţiile date, vă mulţumim anticipat.”, au transmis cei de la Eso Petrol, potrivit Cluj24.ro

9 martie- prețul la benzina și motorina vândută de Eso Petrol: 9,99 lei/ litru

Stațiile Eso Petrol au afișat un preţ unitar de 9,99 lei pentru motorină şi benzină, după ce oamenii au început să facă cozi la benzinării pe fondul zvonurilor creșterii prețului carburanților.

La scurt timp, după ce oamenii au fost îndemnaţi să nu mai stea la cozi pentru că nu există niciun motiv de panică, cei de la Eso Petrol au modificat prețul și s-au întors la valoarea inițială.

Poziția Eso Petrol vine după anunțarea unor controale ample la toate stațiile care au majorat artificial prețurile ieri, profitând de isteria apărută la nivel național.

Autoritățile au anunțat că vor confisca toate acele sume procurate de benzinării prin această metodă.

Eso Petrol nu are nicio legătura cu renumitul brand american Esso, parte a concernului ExxonMobil, ci este o firmă românească care îşi are sediul la Sibiu. Potrivit termene.ro firma are 3 asociați, cetățeni români, și a raportat o cifră de afaceri de 50,2 milioane lei și profit net de 2,6 milioane lei.