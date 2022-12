Vești proaste pentru românii cu credite ipotecare cu dobândă IRCC. Ratele vor crește de la 1 ianuarie. Ce recomandă specialiștii

Sportiva Miriam Bulgaru a avut un an de excepție. A ajuns în TOP 250 WTA și a obținut cel mai important titlu al carieriei, de până acum.

În prezent, Miriam a ajuns pe locul 247 la nivel mondial, ceea ce o plasează în elita tenisului, în acest moment.

Jucătoarea româncă de tenis, din Alba Iulia, a obţinut, în septembrie, cel mai important titlu al carierei, la turneul ITF de la Otocec (Slovenia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, după ce a învins-o în finală pe argentinianca Paula Ormaechea, cu 7-5, 6-4.

Miriam reprezintă Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia în toate competițiile organizate de WTA.

”Am învățat să am răbdare, să mă ridic de câte ori cad și cel mai important că totul se întâmplă cu un motiv, spre binele fiecăruia.

Începutul de an nu a fost unul strălucit, însă am continuat, am muncit mai mult, m-am dedicat mai mult iar răsplată nu a întârziat să apară:

Am câștigat cel mai important titlu al carierei W25 Otocec.

Am urcat peste 200 de locuri în șase luni

Am ajuns pentru prima data în top 250WTA

Este foarte important să crezi în tine, dar la fel de important este că și oamenii din jur să-ți ofere încredere și suport: mulțumesc pentru sprijin și implicare, Primăriei Alba Iulia, clubului CSM Unirea Alba Iulia, familiei mele și antrenorului meu.

Sunt nerăbdătoare pentru noi experiențe, provocări în sezonul viitor” a transmis Miriam.