VIDEO Alexandru Rafila: Nu impunem utilizarea unor măști scumpe. Arafat: Când nu este nevoie să purtăm masca

Legea plafonării prețurilor la energie, promovată de ministrul Energiei Virgil Popescu, nu oferă o protecție reală a cetățenilor afectați puternic de majorarea accelerată a prețurilor la energie, susține PSD, care va cere în ședința coaliției modificarea legii.

„PSD va solicita, în prima ședință a Coaliției de guvernare, adoptarea în regim de urgență a unor modificări și completări la legislația privind protecția cetățenilor față de creșterea galopantă a prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

Este evident că actuala Lege a plafonării prețurilor la energie, promovată de ministrul Energiei Virgil Popescu și adoptată de fosta majoritate parlamentară, nu oferă o protecție reală a cetățenilor afectați puternic de majorarea accelerată a prețurilor la energie.

Pe lângă impactul social negativ resimțit în mod direct de creșterea uriașă a facturilor la energie, legea promovată de ministrul Popescu în guvernarea anterioară poate provoca efecte negative în lanț la nivelul întregii economii, întrucât prețurile la energie vor avea o pondere însemnată în creșterea inflației care se anunță pentru intervalul următor”, potrivit unui comunicat de presă al PSD.

Social-democrații consideră că Guvernul și coaliția de guvernare trebuie să ia măsuri urgente pentru diminuarea acestor efecte negative și pentru protejarea adecvată a populației vulnerabile și a companiilor românești.

Ce soluții propune PSD la legea plafonării prețurilor la energie

Principalele soluții pe care PSD le va propune în Coaliția de guvernare sunt:

acordarea de vouchere de energie consumatorilor vulnerabili, astfel încât să se evite procedurile birocratice și să se asigure o protecție reală pentru această categorie,

simplificarea procedurilor de plată a compensațiilor pentru furnizorii de energie, astfel încât activitatea acestora să nu fie afectată, reglementarea unor sancțiuni pentru furnizorii de energie care nu respectă plafoanele impuse de legislația în vigoare

extinderea schemei de ajutor de stat pentru marii consumatori din energie din economie și la IMM-urile afectate puternic de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

„Toate soluțiile care vor fi stabilite în cadrul Coaliției de guvernare trebuie să fie adoptate rapid, fie prin ordonanță de urgență, fie printr-un proiect de lege promovat de guvern și aprobat de Parlament într-o sesiune extraordinară”, se arată în comunicatul PSD.

Marcel Ciolacu: Legea este ineficientă și nu poate fi pusă în aplicare

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că în coaliţia de guvernare ar trebui găsită o altă modalitate de compensare a facturilor la energie şi gaze, pentru că actuala lege este ineficientă şi nu poate fi pusă în aplicare.

El a adăugat că este necesară o şedinţă de coaliţie la care să participe ministrul Energiei şi în care să fie găsită altă modalitate de compensare, mult mai uşoară şi mai accesibilă atât companiilor, cât şi populaţiei.

„Am văzut că în anumite zone ale Europei au fost mai pregătiţi, ştiţi că a existat un fond de dezvoltare şi există, pe care România putea să îl acceseze de acum doi ani. Doar 10 state din Europa au avut acces la acest fond care era destinat către zona de energie.”

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, marți seara la Antena3 că legea de plafonare a prețurilor la energie electrică propusă de ministrul Virgil Popescu este ineficientă, nu poate fi pusă în aplicare, drept pentru care este nevoie de o ședință de coaliție în urma căreia să fie adoptat un nou act normativ.

Doar 10% dintre românii consumatori de gaze vor primi compensări și doar 15% vor beneficia de o reducere de cel mult 30 de lei la facturi, potrivit Asociaţiei Energia Inteligentă.

Plafonarea taxelor se aplică doar dacă prețurile depăşesc valoarea de 1 leu/kWh cu tot cu taxe (mai puţin abonamentul), iar din cauză că plafonarea este ineficientă milioane de români se vor trezi cu facturi uriașe în următoarea perioadă.

Criză energetică: Românii se pot trezi îngropați în facturi

Există temeri că românii vor fi îngropați în facturi în perioada următoare, în contextul în care creșterile la energie electrică și gaze sunt foarte mari. Marcel Ciolacu a admis că situația poate deveni dificilă și afirmă că va urma o ședință de coaliție care să vină cu o soluție.

Ciolacu a menționat că propunerea PSD ar putea fi realizată fie prin OUG, fie prin convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară. Liderul PSD a spus că nu doar pentru consumatorii casnici este nevoie de modificări, dar „nici companiile romanesti nu mai sunt competitive la aceste preturi”.

Ciolacu, atac la ministrul Energiei: O lege ineficientă

“Funcţionăm pe o lege propusă de actualul ministru, din punctul meu de vedere, ineficientă, neputând fi pusă în aplicare, cea cu plafonarea şi cu compensarea facturilor.

Va trebui cât de curând să avem o şedinţă de coaliţie şi să venim cu alt act normativ, ori prin OUG, ori facem sesiune extraordinară la Parlament şi venim cu el fiindcă atât la persoanele fizice, dar şi la companiile româneşti, fiindcă ele nu mai sunt competitive la aceste preţuri şi totul este în lanţ pentru că nemaiavând producţie, nu mai ai export, nu mai ai venituri, se ajunge la şomaj.

Am reuşit să introducem de la început acel pachet social care are o destinaţie aproape 10 milioane de români şi am anticipat într-un fel ce se va întâmpla în luna ianuarie. Cred că trebuie făcută o şedinţă de coaliţie cu ministrul Energiei şi găsită altă modalitate, mult mai uşoară şi mai accesibilă, atât companiilor, cât şi populaţiei”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Ciolacu: Romgaz de ce nu a fos pregătit pentru această criză?

El a precizat că ar dori să ştie de la directorul Romgaz de ce nu a fost pregătit pentru această criză, menţionând că va fi găsită o formă de compesare până la sfârşitul lunii.

“Aş vrea să ştiu, să am explicaţiile de la directorul de la Romgaz de ce nu a fost pregătit pentru această criză, de ce nu avem extracţiile pe care le aşteptăm de la Romgaz fiindcă cu toţii vorbim de offshore, dar de onshore nu am vorbit.

Noi am cerut foarte clar în coaliţie, când vom veni cu legea offshore, vom veni şi cu legea onshore. Când accepţi să fii director la o asemenea companie, de o asemenea importanţă cum e Hidroelectrica, vreau şi eu să ştiu ultimele investiţii şi de la Romgaz, şi de la Hidroelectrica, noile capacităţi. (…)

Vom găsi o formă de compensare până la sfârşitul lunii. E cea mai mare urgenţă. Este pandemia şi să găsim ce măsuri constituţionale, aplicabile sunt în această perioadă, să ne pregătim cât mai bine pentru valul 5 şi în zona de energie, nu neapărat numai la persoanele fizice, cât şi la companii”, a mai afirmat Ciolacu.

Penalități uriașe pentru românii care vor să își schimbe furnizorul de energie

Vești proaste pentru românii care vor să schimbe furnizorul de energie. Aceștia vor putea fi obligați să achite și o taxă de denunțare unilaterală a contractului.

Modificările din legea energiei prevăd, printre altele, și penalizarea consumatorilor casnici. Furnizorii de energie le pot percepe anumite comisioane consumatorilor casnici, acestea fiind „comision pentru încetare a contractului” şi „comision pentru schimbare”.

Penalitățile pot atinge suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiţii sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv. Vezi mai mult AICI: PENALITĂȚI maxime pentru consumatori, la rezilierea contractului. Ce COMISOANE percep furnizorii de energie, potrivit noii legi

Românii care plătesc facturile de energie electrică la zi se pot trezi deconectați de la rețea. Care este motivul

Românii care depășesc frecvent consumul de curent electric stabilit în contract riscă să rămână pe întuneric, chiar dacă au facturile plătite la zi.

Furnizorii pot întrerupe alimentarea cu energie electrică în cazul în care consumatorii depășesc constant puterea aprobată în contract. Vezi AICI: Consumi mai multă energie electrică decât este prevăzut în contract? Furnizorul îți poate opri curentul chiar dacă ai plătit



Facturile la energie compensate până în aprilie

În prezent, statul compensează facturile la gaze, cu anumite condiții, ceea ce face ca utilizatorul final să nu resimtă încă atât de acut prețul. Dar statul compensează până în luna martie și creșterea, așa cum se vehiculează, ar fi de cel puțin patru ori, ceea ce reprezintă, în sine, o explozie a facturilor la gaze.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News