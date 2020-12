VIDEO Bărbat atacat cu pietre de hoții de lemne din Suceava. Lacrimi și sânge: ”Criminali odioși, au autoritățile de partea lor”

Un bărbat din județul Suceava, Daniel Bodnar, cunoscut în spațiul virtual pentru numeroasele acțiuni pe care le întreprinde de unul singur de depistare și urmărire a transportatorilor ilegali de material forestier.

În această filmare se vede cum e agresat de angajații unei firme după ce a urmărit un transport până la sediul acestora.

Cu lacrimi în ochi, amestecate cu sânge de la cioburile care l-au atins, omul transmite un mesaj disperat în direct, pe Facebook: ”Nu mi-e frică de ei, dar nu mai pot. Tot ce am făcut este pentru că îmi iubesc țara. Criminali odioși, au autorități de partea lor. De aceeea își permit să recurgă la violență. Eu nu știu ce mai putem face noi, oameni simpli”.

”Mulţumesc lui Dumnezeu că pot să văd chiar dacă ochii mei au fost plini de cioburi de sticlă. Este o minune faptul că pot să mai văd!

Am aşteptat până acum la Spitalul Judeţean de Urgenţe la Suceava, dar încă nu am reuşit să fiu văzut de vreun medic. Am decis să plec spre Cluj împreună cu Dani pentru a beneficia de investigaţiile medicale necesare!”, a scris Daniel pe contul său de Facebook.

Nu este prima dată când activistul de mediu este atacat de hoţii de lemne. A fost de mai multe ori victimă. În urmă cu câteva săptămâni, maşina i-a fost vandalizată în curtea casei. Într-o altă situaţie, o maşină a încercat să-l scoată de pe şosea , în timp ce era în mişcare. Poliţiştii au tratat incidentul respectiv ca pe un simplu accident rutier.

Reacția ministrului de Interne, Marcel Vela:

”Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a dispus măsuri prompte în cazul unei agresiuni prezentate pe o rețea de socializare de o persoană care susținea că ar avea drept cauză identificarea și diseminarea unor cazuri de furt de material lemnos.

Ca urmare a apariției imaginilor în spațiul public, s-a dispus trimiterea, de urgență, în județul Suceava, a unei echipe mixte de specialiști din cadrul Direcției Control Intern și Direcției de Ordine Publică, ale Poliției Române, pentru a verifica cele sesizate.

Ministrul Ion Marcel Vela condamnă ferm astfel de fapte și reiterează faptul că prevenirea și combaterea furturilor de material lemnos ca și a despăduririlor abuzive constituie priorități ale mandatului săi.

În situația în care, urmarea a controlului efectuat de structurile Poliției Române, vor fi identificate disfuncționalități în activitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, vinovații vor fi prompt sancționați”, transmite ministrul Ion Marcel Vela.