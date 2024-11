VIDEO: Călin Georgescu, promovat de Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba Iulia, în urmă cu un an. Cine l-a susținut la lansarea cărții

Candidatul pro-rus Călin Georgescu a fost prezent, acum un an, chiar în sânul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, condusă de ÎPS Irineu, unde și-a prezentat ideile controversate, în cadrul unui eveniment de lansare a cărții sale, scrie într-un articol în exclusivitate publicația Media Quality.

”Sub pretextul lansării cărții sale, „Marea Renaștere”, în cadrul unor evenimente organizate cu ocazia Zilei Naționale a României, Georgescu a vorbit despre anul alegerilor ca fiind un al „al schimbării de sistem” și despre controversatul său program electoral, „Hrană, apă, energie”, „singurul care aduce fiecărui om libertatea”.

Evenimentul, care a avut loc în 30 noiembrie 2023, fiind găzduit de Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, a fost binecuvântat chiar de unul dintre consilierii ÎPS Irineu, preotul Oliviu Botoi” scrie publicația.

Organizatorul evenimentului, așa cum apare menționat pe afișul prin care era anunțată lansarea de carte a lui Călin Georgescu, a fost avocatul Marius Adrian Hațegan, un politician local care s-a plimbat pe la mai multe formațiuni: Forța Civică, Partidul Ecologist Român, PMP, AUR, fiind, în prezent, președinte al filialei Alba și candidat la alegerile parlamentare din partea Partidului Național Conservator Român, condus de Cristian Terheș.

La eveniment au fost invitați să vorbească:

Preotul Oliviu Botoi, consilier cultural al arhiepiscopiei;

Dan Puric, arhicunoscut pentru promovarea teoriilor conspiraționiste;

Dr. Bogdan Cuza;

Dr. Mircea Frențiu

Daniela Floroian, bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba;

Argentina Floca, din localitatea Avram Iancu (județul Alba), „tulnicăreasa moților”;

Diana Maria Hațegan (fiica organizatorului evenimentului, Marius Adrian Hațegan), candidată, în prezent, pe lista pentru parlamentare a Partidului Național Conservator Român, condus de Terheș.

Publicația vorbește pe larg despre discursurile acestora.

”O beție de cuvinte. Așa pot fi caracterizate, pe scurt, discursurile ținute de invitații la lansarea cărții lui Călin Georgescu, din decembrie 2023, la Alba Iulia.

În deschiderea evenimentului, preotul Oliviu Botoi, consilier al ÎPS Irineu, a vorbit despre „această unitate spirituală pe care o păzim ca să putem trăi într-o lume caracterizată prin pace, prosperitate, bucurie”.

Le mulțumea „oaspeților noștri” și își manifesta bucuria că „proiectul de țară” al lui Călin Georgescu „se desfășoară aici, în proximitatea bisericii. Sperăm ca și pe mai departe toate proiectele de țară să se desfășoare dacă nu în Biserică, atunci în proximitatea ei. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea voastră cea bună!”

Călin Georgescu a vorbit, la rândul său, despre „puterile și energiile neamului”, care „încă există, mai ales acum când avem nevoie mai mult ca oricând de solidaritate, de unitate”. Pro-rusul candidat la prezidențiale spunea, încă de acum un an, că „a venit vremea să facem fapte importante pentru țară. Fapte, peste frică. Educație, peste propagandă. Este vremea de a gândi mare, de a gândi cosmic. Gândiți toți că se poate, și vom putea!”.

Deși evenimentul se desfășura în unul dintre spațiile Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, Georgescu a vorbit, în aplauzele publicului, despre anul alegerilor, despre faptul că „strălucirea noastră ca popor stă în neutralitate”, despre „refacerea identității naționale”, despre proiectul pe care el l-a propus poporului român.

„Nu va fi anul votului, va fi anul schimbării de sistem. Anul în care putem reface cultura și onoarea strămoșilor. Anul de refacere a identității și a structurii naționale. Pentru asta avem nevoie de un proiect mare, uriaș, pe care îl avem. L-am propus poporului român acum 14 ani: hrană, apă, energie. (…)

Este singurul proiect care aduce fiecărui om libertatea. Cu hrană, apă, energie cucerim lumea. Viitorul va fi al informaticii, așa cum se spune, viitorul va fi al agriculturii. Strălucirea noastră ca popor stă în neutralitatea noastră față de orice conflict. Avem nevoie de un stat național, nu de cel cosmopolit”, a transmis, între altele, Georgescu, la lansarea cărții sale de la Alba Iulia, mai scrie Media Quality.

Ce spun reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia

Contactat de Media Quality, preotul Oliviu Botoi, reprezentantul ÎPS Irineu la lansarea de carte a lui Călin Georgescu de anul trecut, pare că nu-și mai amintește prea bine ce s-a întâmplat la evenimentul binecuvântat de Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia.

Spune că „nu am observant absolut nimic deosebit”, iar Georgescu i s-a părut „un om respectuos, căruia i-am strâns mâna”.

„Evenimentul a fost organizat de o asociație din Alba Iulia. Noi, Arhiepiscopia, am fost gazde, în sensul în care asociația respectivă a închiriat sala Centrului Cultural. Eu am participat la lansarea de carte ca urmare a invitației pe care am primit-o din partea organizatorilor. Am transmis un mesaj din partea Arhiepiscopiei, pentru că, de fapt, lansarea de carte și câteva prezentări care au avut loc acolo erau în contextul Zilei Naționale a României.

La eveniment nu am observant absolut nimic deosebit. Domnul Geogescu a vorbit, și-a prezentat cartea. Mi s-a părut un om respectuos, care m-a salutat. Nu pot să zic mai mult. N-am avut interacțiune, n-am participat la toată suita de evenimente la care dânsul a luat parte în ziua respectivă.

Nu vreau să fac nici apologia domnului Călin Georgescu, nici defăimarea lui. Nu mai rețin exact ce a vorbit. Nu mi s-a părut nimic exagerat. Eu l-am cunoscut pe acest om, l-am întâlnit, l-am salutat, i-am strâns mâna, am primit cartea dânsului, dar atât. Am mai auzit de dânsul foarte rar de atunci”.

Pe de altă parte, Marius Adrian Hațegan, organizatorul evenimentului, în prezent președinte al filialei din Alba a partidului condus de Cristian Terheș, a precizat, într-un dialog cu jurnaliștii Media Quality, că este convins că Georgescu, „un mare patriot”, va câștiga alegerile prezidențiale. Convins este și de faptul că cei care îl urmează pe pro-rusul cu discurs legionar Georgescu sunt oameni „altfel”.

„La evenimentul de lansare de carte de la Alba Iulia au participat peste 400 de oameni. Lumea a fost foarte încântată, a fost mai mult decât o lansare de carte. Am participat la o grămadă de evenimente la care a fost invitat domnul Călin Georgescu, am comunicat cu domnia sa, am schimbat idei, păreri, am găsit că avem aceeași gândire.

Ca o constatare personală, am văzut că el era urmat de un anumit segment de oameni. Se observa cu ochiul liber că era un altfel de segment de oameni. Erau niște oameni care vor altceva decât ceea ce am avut în post-decembrismul ăsta programat, ca să-i spun așa”.

Citește articolul complet pe Media Quality.

Articol preluat cu acordul acestei publicații.

