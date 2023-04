VIDEO: Campanie umanitară organizată de un grup de tineri, în Munții Apuseni. Au dus daruri oamenilor nevoiași, în Vinerea Mare

Un tânăr din județul Bihor a organizat, împreună cu mai mulți prieteni, în preajma Sărbătorilor de Paște, o campanie umanitară de ajutorare a oamenilor nevoiași din Munții Apuseni. În Vinerea Mare, aceștia au dus daruri pentru circa 75 de familii din cinci comune din Alba, respectiv Arieșeni, Gârda de Sus, Scărișoara, Horea și Avram Iancu.

„Împreună cu vreo 10 amici, din județul Bihor, zona Beiuș, am organizat, ca în fiecare an, în Postul Mare și Postul Crăciunului, am făcut tot posibilul să facem mai mulți oameni, familii, copii, persoane neputincioase, mai fericite”, ne-a transmis organizatorul campaniei, Claudiu Mance.

„Am luat legătura cu fiecare primar și ne-a dat câte o listă de persoane care au nevoie de ajutor.

Ne-am organizat, s-au strâns mulți bani, haine, alimente și am plecat în Vinerea Mare, de dimineața din zori până seara. Am fost cu mașini de teren 4×4, dar și cu autoutilitare și alte mașini.

Îi mulțumim primarului din Arieșeni, Gheorghe Pantea, care ne-a arătat locațiile, preotului Darius Dig din satul Ocoale – Ghețar, comuna Gârda de Sus, primarului din Horea, Marin Nicola și consilierului Lucian Apia din Scărișoara. Am fost și la Casa de copii din Avram Iancu.

Pe viitor o să facem un ONG, pentru ajutorare”, a mai transmis acesta.

