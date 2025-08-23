Noi criterii pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie în spitale. Ministrul Sănătății: Vor fi eliminate „concursurile formale”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat modificări importante privind modul de selecţie şi evaluare a şefilor de secţie din spitale, dar şi a celor care conduc laboratoare sau servicii medicale.

„Calitatea universitară nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni şef de secţie”, a declarat Rogobete, subliniind că vor fi eliminate „concursurile formale, unde se recitau două-trei articole de lege”. În schimb, noile reglementări vor introduce criterii minime obligatorii, indicatori de performanţă şi evaluare continuă.

Potrivit ministrului, şefii de secţie vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori clari, monitorizaţi anual.

Mai mult, fiecare candidat va trebui să susţină un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secţiei şi a echipei medicale.

„Un spital este sănătos atunci când secţiile lui funcţionează corect. Dincolo de clădiri moderne şi echipamente de ultimă generaţie, esenţa calităţii medicale stă în organizarea fiecărei secţii, în modul în care echipa este coordonată şi în respectul arătat pacienţilor”, a afirmat Rogobete, citat de G4Media.

Ministrul a precizat că funcţia de şef de secţie „nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate continuă şi una mare”. Astfel, grija faţă de pacienţi, calitatea actului medical şi capacitatea de coordonare a echipei vor conta în mod real în evaluare.

„Mesajul meu este ferm: şefii de secţie nu mai pot rămâne în funcţii din inerţie. Ei trebuie să fie lideri activi, profesionişti şi responsabili. Această măsură înseamnă spitale mai organizate, secţii mai eficiente şi, în final, pacienţi mai bine trataţi”, a conchis ministrul Sănătăţii.

