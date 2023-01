VIDEO: Când ar putea implementa Poșta Română automate pentru colete în Alba și la nivel național. Ce spune directorul companiei

Poșta Română ar putea implementa în județul Alba și la nivel național, până la sfârșitul acestui an, un sistem de „dropbox-uri”, respectiv automate pentru colete, pentru livrarea și preluarea acestora de către clienți. Anunțul a fost făcut vineri, la Alba Iulia, de către directorul companiei, Florin Valentin Ștefan.

Întrebat de către reporterul Alba24 când ar urma să fie implementat serviciul la nivel național, directorul Poștei Române a precizat:

„Este viitorul serviciilor poștale, fie că vorbim de servicii poștale clasice, fie că vorbim de servicii de curierat. Am observat peste tot în lume această tendință de a reduce costurile și de a oferi produsele clienților cât mai facil, cât mai aproape de unde locuiesc.

Am demarat această procedură la începutul anului trecut. Din diferite motive nu a mers așa cum ne-am propus.

Acum am reluat procedura, la începutul acestui an și sper ca spre sfârșitul anului, undeva spre sfârșitul verii, să avem acest deployment la nivel național, inclusiv în Alba”.

Potrivit lui Florin Ștefan, motivul principal pentru întârzierea demarării proiectului l-a reprezentat lipsa cunoștințelor specifice deșinute de angajații companiei.

„Compania Națională Poșta Română are o mare provocare și anume capacitatea administrativă redusă. Deși putem identifica nevoile companiei, putem face rost de surse de finațare, dacă nu este un know-how intern care să știe să facă toată această procedură birocratică, nu rezolvăm nimic. Acesta este principalul motiv pentru care am întârziat și anume faptul că acest know-how intern nu a existat și deși am făcut rost de banii necesari, deși am identificat nevoia, a trebuit să construim acest know-how intern.

Am dezvoltat și un proiect pilot, la nivel de București, în care a trebuit să testăm tot ce înseamnă sisteme informatice, tot ce înseamnă pregătirea angajaților să folosească acest flux operațional și nu în ultimul rând și clienții pentru că și Poșta Română are cutii poștale”, a mai explicat Florin Valentin Ștefan, în cadrul unei conferințe de presă susținute vineri la sediul Prefecturii Alba.

