VIDEO: Cât costă carnea de miel pentru Paște, într-o piață din Alba Iulia. Prețurile, mai mari decât așteptările

Cu o săptămână înainte de Sărbătorile Pascale oamenii din Alba Iulia au început să caute carne de miel, pentru a prepara bucatele tradiționale de sărbători.

Însă, când ajung în fața prețurilor, socoteala de acasă nu se potrivește de cele mai multe ori cu cea de la fața locului.

Pentru a vedea care sunt prețurile la carnea de miel, un reporter alba24.ro a mers în Piața Agroalimentară din cartierul Cetate, din Alba Iulia.

La o măcelărie, luni, 10 aprilie, prețul la kilogram la carnea de miel varia între 48 și 52 de lei. Pentru cei care vor să cumpere un miel întreg kilogramul este de 46 de lei.



De asemenea kilogrmaul de organe este de 46 de lei.

Ce spun oamenii din piață despre prețurile la carnea de miel

”Cum vi se pare carnea de miel la preț”, a fost întrebarea reporterului alba24.ro, pentru o femeie care se afla la cumpărături în piață.

”Scumpă” a precizat aceasta.

”La pensiile noastre este scumpă. Nu am bani, dar nu am ce face, am luat un sfert cu 109 lei”, a explicat acesta.

De asemenea femeia mai avea în plan să cumpere și roșii, dar și despre acestea a spus că sunt scumpe, între 45 și 65 de lei kilogramul.

În replică măcelarii spun că au vânzare la carnea de miel. De cele mai multe ori clienții merg la măcelării și cumpără în general câte un sfert de miel. De obicei iau câte o pulpă de miel, pentru a o găti.

”Sunt conștienți că astea sunt prețurile”, explică măcelarii, chiar dacă oamenii tind să cumpere mai puțină carne de miel, din cauza prețului.

Alți clienți prezenți prin piață au spus că doar au mers să vadă prețurile, dar că nu vor cumpăra deoarece este prea scump.

Parte din ei merg în mai multe locuri pentru a vedea care sunt prețurile în speranța că vor găsi unul mai scăzut, iar alții, preferă să nu cumpere deloc.

În perioada Sărbătorilor de Paște prețurile par că au explodat în Alba Iulia.

În piața din Centru, în spatele primăriei, roșiile oltenenești au ajuns să se vândă la 65 de lei kilogramul, iar un kilogram de castraveți autohtoni se vinde cu 35 de lei.

O vânzătoarea a explicat de ce roșiile autohtone sunt atât de scumpe.

În linii mari, roșiile la 65 de lei kilogramul costă atât, deoarece în 2023, ”Paștele vine foarte devreme, oamenii au făcut încălzire (n.r. au încălzit serele în care au fost crescute roșiile) și ele sunt scumpe.

Prețurile la carnea de miel, în județ

Potrivit grupurilor de producători locali, mielul se vinde în aceste zile cu 19-20 de lei ”în viu” și cu 38-42 de lei carcasa, în județul Alba.

Cea de ied este ușor mai ieftină: 18 – 20 de lei ”în viu” și dublu dacă este deja tăiat.

Președintele Asociației Crescătorilor de Animale Alba, Horea Moruțan, spune că este greu de estimat prețul exact cu care se vor vinde mieii în Săptămâna Mare, dar a spus că în perioada Paștelui Catolic s-au vândut cu aproximativ 20 de lei ”în viu”.

El a precizat că piața se va stabiliza în ultima săptămână înainte de Paște, când cererea se va întâlni cu oferta.

”Să vedem cu cât se dă de Paște, cu atâta îl dau și eu. Nu știu, poate e 42-45 de lei tăiat, poate e mai puțin… Să știți că e greu să crești oi, nu vreau să îmi bat joc de munca mea și să dau mieii pe nimic. Mai puțin de 40 tăiat nu voi vinde” a spus un producător din zona Zlatna.

În condițiile în care un miel cântărește viu aproximativ 20 de kilograme, este de așteptat ca o familie să care vrea bucate de miel pe masa de Paște, să cheltuiască aproximativ 400 de lei pentru acest lucru.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News