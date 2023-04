VIDEO Ce spune primarul din Alba Iulia despre noile modificări de trafic din cartierul Lipoveni. Unde vor parca riveranii

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat vineri cum a fost luată decizia de a schimba regulile de circulație rutieră pe mai multe străzi din cartierul Lipoveni, în zona trecerii la nivel cu calea ferată.

Acesta a precizat că administrația locală va amenaja în zonă o parcare pentru riverani, cu circa 40 de locuri.

„De săptămâna viitoare va trebui să intrăm cu lucrările de iluminat public inteligent. Am sărit peste strada Mărășești pentru că, la traficul care e acolo, să mai fi făcut și lucrări era un blocaj fantastic.

Din nefericire, acum 10 ani sau 12 ani când s-a modernizat culoarul 4 european CFR, nu au avut inspirația atunci, cei care au dat autorizări pentru aceste lucrări, să oblige pe cei care au făcut lucrările să facă un pasaj acolo.

Mai multe, celelalte două treceri la nivel peste calea ferată pe care le aveam, s-au închis, astfel încât municipiul de 70.000 de locuitori a rămas cu o singură trecere la nivel peste calea ferată. E foarte greu să gestionezi acest lucru. (…)

Am hotărât ca Mărășești să fie sens unic, am lăsat Gheorghe Doja și București în dublu sens, dar, și cred că aici doare cel mai tare, am interzis parcările stânga-dreapta. Pentru că știm foarte bine că făceam un adevărat slalom printre parcări”, a explicat primarul Gabriel Pleșa.

Parcare pentru riverani amenajată pe strada Mărășești

„Am spus celor care au două mașini, am fost întrebat unde îmi parchez a doua mașină. Cu vreo două sau trei luni în urmă am achiziționat un teren pe Mărășești, lângă fosta grădiniță. În prima fază o să îl facem o parcare publică pentru cei care sunt în zonă. Undeva la 40-45 de locuri vom putea să facem. (…)

Avizul acesta l-am obținut de la Poliția Rutieră după vreo trei luni de zile, în care am făcut toate simulările posibile. Eu zic în felul următor: să vedem cum funcționează, iar dacă nu, putem reveni parțial, putem reveni total, după ce șantierele se termină.

Cei de pe Gheorghe Doja am înțeles că sunt supărați pentru că interzicem parcările. Eu am vrut să fac sens unic și acolo, dar tot dânșii au zis că nu vor și am lăsat în două sensuri. Sunt convins că lucrurile vor merge și vom avea o fluiditate mai mare a traficului”, a spus primarul municipiului Alba Iulia.

Drumul care leagă străzile Mărășești și Gheorghe Doja, lângă calea ferată, nu va putea fi reabilitat din bani publici

„Trebuia cumva să rezolvăm problema oamenilor și cum: prin înjumătățirea traficului pe sens unic. E adevărat că soluțiile de retur nu sunt cele mai fericite, pentru că din păcate acea porțiune de 80 de metri, de-a lungul căii ferate, dintre Mărășești de la barieră și Gheorghe Doja este în proprietatea SNCFR și folosită ca drum tehnic.

Am un aviz al dânșilor în care ne spun că putem folosi. Dar ca să putem să investim bani publici, să îl amenajăm așa cum trebuie cu un pavaj, va trebui categoric să facem o formă de închiriere, astfel nu putem folosi bani publici. Acel drum se folosea și până acum, doar că el nu este reglementat ca și drum public, dar se folosea.

Singura problemă delicată cu adevărat este transportul public, care ori va face stânga pe București, ori va folosi această porțiune de 80 de metri și va merge pe Gheorghe Doja”, a precizat Gabriel Pleșa.

Cum urmează să fie modificată circulația rutieră, de luni, 24 aprilie

Reamintim faptul că începând de luni, 24 aprilie, circulație rutieră în zona străzii Mărășești va fi modificată astfel:

Pe strada Mărășești, de la strada Tudor Vladimirescu și până la strada Gheorghe Doja, circulația se va face în dublu sens.

Pe strada Mărășești, de la intersecție cu strada Gheorghe Doja și până la intersecția cu strada București, circulație se va face în sens unic, dinspre strada Tudor Vladimirescu, înspre trecerea la nivel cu calea ferată, cu oprirea interzisă pe ambele benzi.

Pe strada Lipovenilor, circulația se va face în sens unic, dinspre strada Gheorghe Doja, înspre strada Mărășești.

Pe strada Gheorghe Doja, circulația se va face în dublu sens.

Pe strada București, circulația se va face în dublu sens.

La intersecția străzilor Mărășești și București, drumul cu prioritate va fi dinspre strada București către șoseaua de centură.

Pe străzile Mărășești, Gheorghe Doja și București, este interzisă staționarea pe ambele benzi de circulație, iar pe strada Mărășești, pe un teren achiziționat deja de către primărie, va fi amenajată o parcare publică provizorie.

