VIDEO Rectorul Daniel Breaz, candidat din partea PNL la Camera Deputaților: Despre sistemul de educație și nevoia de o reformă

Rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și candidat pe listele PNL la Camera Deputaților, Daniel Breaz, a fost prezent marți în studioul Alba24, la o dezbatere cu caracter electoral.

Acesta a explicat de ce a ales să revină în politică și ce calități trebuie să aibă un politician. Totodată, Daniel Breaz a vorbit și despre sistemul de educație și necesitatea unei reforme la gimnaziu.

Fost senator PSD (în perioada 2016 – 2020) și ministru al Culturii, Daniel Breaz a explicat de ce a ales să revină în politică, în PNL. Potrivit acestuia, în politică este nevoie de profesioniști care au demonstrat ceva în viață și care pe urmă au început să facă politică.

„Am avut un moment în care am vrut să mă retrag din politică, în anul 2020. Era și ultimul an de parlament, cu pandemia, în care activitatea s-a desfășurat așa cum s-a putut, online, dar am revenit prin 2023. Prieteni din anturajul meu mi-au spus că e păcat să mă retrag, încă mai am multe de spus. Am acumulat și mai multă experiență, expertiză, atât ca și expertiză managerială cât și ca profesor universitar, adică pot să spun ceva legat de învățământul din România și de domeniul managerial.

Atunci am luat această hotârâre, în urmă cu un an de zile, când am găsit aceeași prieteni din Partidul Național Liberal pe care îi aveam de o viață pot să spun și care m-au convins să vin alături de o echipă a lor, o echipă puternică și am luat această decizie”, a spus Daniel Breaz.

În ceea ce privește sistemul educațional, Daniel Breaz a declarat că trebuie făcută o reformă la gimnaziu.

„Trebuie făcută o reformă la gimnaziu, clasele V – VIII. Este momentul în care copiii noștri au cel mai mare impact din viața lor în ceea ce privește sistemul educațional. (…)

Impactul major este la clasele V – VIII, în momentul în care acel copil care are 12-13 ani merge în clasa a V-a, nu mai are pe doamna învățătoare, nici pe doamna educatoare și deja în fața lui se perindează un număr de 10-15 profesori diferiți, care fiecare are metoda lui. Aici trebuie făcută o regândire a programelor și a planului de învățământ. Au foarte foarte multe ore tinerii.

Practic, acelui copil nu-i mai rămâne nimic din timpul pe care ar putea să se recreeze și să-și limpezească mintea. (…) Aici trebuie regândit totul.

Sunt ferm convins că putem face ceea ce ne-am propus noi ca și Partid Național Liberal, să oferim acea masă caldă de care se tot discută. Sunt state care sunt inferioare României și care fac acest aspect.

Eu cum aș gândi: nicio zi un elev să nu aibă mai mult de 5 ore maxim materii care să ajute la formarea lui ca individ. O pauză de o oră, o oră și jumate în care să le oferim o masă caldă, să-i lăsăm să socializeze cu colegii, după care revenit într-un cadru organizat cu profesori care să-i ajute pentru a doua zi să-și pregătească lecțiile și temele”, a spus Daniel Breaz.

