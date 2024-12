VIDEO: Darius Indrei, eroul hat-trick-ului care a dus CSM Unirea Alba Iulia în sferturile de finală din Cupa României. Declarații

CSM Unirea Alba Iulia a scris istorie marți seara (17 decembrie) pe stadionul Cetate din capitala unirii. Echipa din Liga a III-a a de fotbal a făcut o mare performanță și a ajuns în sferturile de finală ale Cupei României.

Echipa de fotbal din Alba Iulia a învins cu scorul de 3-1 pe SCM Râmnicu Vâlcea. Toate cele trei goluri ale uniriștilor au fost marcate de Darius Indrei.

Jucătorul echipei din Alba Iulia a marcat în cele mai importante momente ale meciului: la început, în minutul 13, la sfârșitul primei reprize, în minutul 45 și a asigurat victoria cu un hattrick în minutul 86.



La scurt timp de la terminarea meciului, reporterii alba24.ro au vorbit cu Darius și au aflat cum a fost meciul pentru el, atât din punct de vedere personal, dar și profesional.

”A fost un meci dificil dar ne-am adaptat mai bine și am câștigat meritat. Am avut ocaziile mai bune, mai multe, și din punctul meu de vedere am dominat total. (…) Meciul nu a fost așa greu ca meciurile obișnuite, mi s-a părut foarte ușor (…).

Oricine ar veni (n.r. cu referire la următorul adversar) noi o să dăm totul să mergem cât mai departe(…) Pentru mine personal este cel mai mare obiectiv pe care l-am realizat până acum”, a declarat Darius Indrei pentru reporterii prezenți pe stadionul din Alba Iulia.