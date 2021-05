VIDEO: De ce la Alba Iulia nu sunt ridicate restricțiile deși incidența este sub trei la mie. Explicațiile prefectului de Alba

Prefectul județului Alba și președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Nicolae Albu, a făcut pentru alba24.ro, o serie de precizări cu privire la rămânerea municipiului Alba Iulia în scenariul roșu, deși incidența este în scădere de mai bine de o săptămână.

”Măsura (n.r. rămânerea municipiului în scenariul roșu) a fost stabilită în data de 24 aprilie și va expira în data de 8 mai. Conform hotărârii care prelungeste starea de alertă (Hotărârea 432), măsura se ia pe 14 zile, iar la articolul 15 alin. 2, se specifică foarte clar că măsura este luată pe 14 zile de către CJSU în urma analizelor DSP și va fi reanalizată la finalul acestora”, a precizat Nicolae Albu.

Mai exact, după ce DSP Alba a realizat incidența la 14 zile, în data de 24 aprilie, CJSU Alba a luat hotărârea ca Alba Iulia să rămână în scenariul roșu pentru încă 14 zile, măsura ce va expira pe data de 8 mai.

Între timp, datorită numărului de cazuri scăzute confirmate zilnic, incidența a scăzut, însă hotârărea de rămânere într-un scenariu sau trecerea în altul se ia după incidența la 14 zile.

Odată cu trendul descendent al incidenței, CJSU Alba a avut întâlniri zilnice pentru a analiza situația.

Nicolae Albu a mai declarat pentru alba24.ro, că au fost făcute adrese către DSU și DSP prin care s-au cerut puncte de vedere referitoare la schimbarea scenariului iar răspunsul a fost că măsura este luată din punct de vedere medical și că recomandarea specialiștilor a fost ca schimbarea scenariului să se realizeze după recalcularea indcidenței la 14 zile.

Incidența va fi una scăzută pentru o bună perioadă de timp, iar acesta se va situa sub scenariul roșu, a mai precizat prefectul județului Alba, Nicolae Albu.

Controverse între instituții

Situația a generat o serie de controverse în spațiul public. Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a făcut miercuri o serie de precizări pe contul său de Facebook.

”Situația Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a solicitat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Alba încă din data de 27 aprilie înscrierea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre conform analizei incidenței pe baza căreia se stabilesc scenariile UAT-urilor.

Potrivit documentului transmis la acea dată, incidența în municipiului Alba Iulia era de 2,96 la mie, a transmis directorul DSP Alba”, Alexandru Sinea.

Pentru a clarifica anumite aspecte apărute în spațiul public referitoare la HORECA și pentru a răspunde solicitărilor jurnaliștilor facem următoarele precizări:

Încă din data de 27.04.2021 DSP Alba a solicitat CJSU înscrierea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre conform analizei incidenței transmise la acea dată, când Alba Iulia era la 2,96/1000 de locuitori conform adresei anexate.

Convocarea CJSU nu intră în atribuțiile DSP.

Interpretarea Hotărârilor de Guvern nu face parte din obiectul instituției noastre.

Trecerea dintr-un scenariu în altul a unei localități se face prin hotărâre CJSU în baza analizei incidenței transmisă de DSP, analiza transmisă zilnic cu celeritate.

Nu accept și nu voi accepta vreodată ca instituția pe care vremelnic o conduc sau colegii din DSP să fie implicați în scandaluri mediatice pentru chestiuni care nu țin de obiectul activității specifice, mai ales că DSP se concentrează să își indeplinească atribuțiile proprii cu profesionalism în interesul sănătății publice”, a transmis directorul DSP Alba, Alexandru Sinea.

Ce spune CJSU

Reprezentanții CJSU Alba au transmis un punct de vedere. Aceștia explică modul în care se stabiliește incidența cumulată la 14 zile.

”Precizăm că actul normativ prevede în mod expres acest termen de 14 zile pentru ca măsurile respective, odată adoptate, să-și producă efecte și să atingă scopul pentru care au fost dispuse, schimbările ulterioare fiind generate de o nouă analiză a factorilor de risc întocmită de specialiștii DSP la încheierea perioadei de 14 zile” se arată în informarea CJSU Alba.

Informarea completă:

„În ceea priveste modalitatea de calcul respectiv de constatare a incidenței la 1.000 locuitori pe o perioadă cumulată de 14 zile, vă informăm că, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 432 / 2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, alin. (1) art. 15 din Anexa nr. 3

„Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“, este definită noțiunea de incidența cumulată la 14 zile, astfel:

“incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reședința în localitatea de referință, comunicată comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale județene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16:00.

Cifra comunicată de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale județene este utilizată ca referință pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate și se transmite și Serviciului de Telecomunicații Speciale.”

Alin. (2), art. 15 din Anexa menționată anterior stabileste modalitatea de aplicare a măsurii, respectiv “Constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile, astfel cum este calculată la alin. (1), în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre, se realizează în maximum 48 de ore de la atingerea acestora, prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.’’

Analizele direcțiilor de sănătate publică se calculează zilnic, de către specialiștii DSP, după o anumită metodologie și sunt prezentate CJSU pentru dispunerea măsurilor care se impun raportate la prevederile HG care reglementează prelungirea stării de alertă.

În concluzie, având în vedere cele menționate anterior, precizăm că actul normativ prevede în mod expres acest termen de 14 zile pentru ca măsurile respective, odată adoptate, să-și producă efecte și să atingă scopul pentru care au fost dispuse, schimbările ulterioare fiind generate de o nouă analiză a factorilor de risc întocmită de specialiștii DSP la încheierea perioadei de 14 zile.

Cu privire la unele informații vehiculate în spatiul public referitoare la ridicarea măsurilor stabilite ca urmare a unor scăderi sub limita incidenței de 3 cazuri / 1.000 locuitori mai devreme de expirarea celor 14 zile prevăzute în normele legale în vigoare, vă informăm că la nivelul Grupului de Suport Tehnic al CJSU Alba au fost luate în discutie mai multe propuneri referitoare la modificarea prevederilor legale care reglementează aceste aspect. În acest sens, am considerat oportun inclusiv solicitaterea unor aspecte lămuritoare, încă de săptămâna trecută, atât din partea DSP Alba cât și din partea DSU iar până în acest moment nu am primit nici un răspuns.

Datorită dumneavoastră, stimați cetățeni, și a faptului că împreună am respectat măsurile stabilite de autorități, suntem tot mai aproape de acel moment în care vom putea să revenim la normalitate, să organizăm concerte, spectacole, să redeschidem industria ospitalității în județul nostru, să avem o vară liniștită și să putem merge în siguranță în concediu în țară sau în străinătate.

Însă, dincolo de măsurile de protecție, dincolo de restricțiile inevitabile luate în anumite momente pentru a reduce aglomerările și mobilitatea, cea mai sigură cale de a stopa răspândirea acestui virus este vaccinarea.

Avem deja modelul de succes al țărilor care au reușit să atingă un nivel suficient de imunizare a populației și au început să relaxeze din ce în ce mai mult”, a transmis grupul de comunicare al CJSU Alba.