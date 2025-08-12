Connect with us

Accident rutier în Almașu Mare: Un bărbat a fost transportat la spital după coliziunea dintre două mașini

Publicat

acum 3 ore

Un accident rutier a avut loc în după-amiaza zilei de luni, 11 august, pe raza localității Almașu Mare. Un pasager a fost transportat la spital. 

Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 11 august 2025, polițiștii din Zlatna au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 705 D, pe raza localității Almașu Mare, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Almașu Mare, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din localitatea Almașu Mare.

În urma evenimentului rutier, un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din Alba Iulia, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 62 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

De asemenea, conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

