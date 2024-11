VIDEO: Dosare penale în Alba pentru fraudă la vot și fals. Un bărbat ar fi încercat să voteze de două ori

Dosare penale în Alba pentru fraudă la vot și fals. Potrivit datelor centralizate la nivelul Centrului Județean de Conducere Integrată Alba, până la ora 16.00, în județul Alba au fost sesizate 6 posibile incidente electorale, transmite IPJ Alba.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști au fost înregistrate două dosare penale și au fost aplicate două sancțiuni contravenționale.

O sesizare este în curs de verificare.

Unul dintre dosarele penale vizează fapta de fals în înscrisuri sub semnătură privată. A fost întocmit pentru cercetarea aspectelor legate de depunerea unei cereri pentru urna mobilă, în numele unei persoane care nu ar fi solicitat, în realitate, acest lucru.

Al doilea dosar penal vizează o posibilă tentativă la infracțiunea de fraudă la vot, un bărbat fiind bănuit că ar fi încercat să voteze de două ori.



În ambele situații, cercetările sunt continuate sub coordonarea unităților de parchet competente.

UPDATE 1: Poliția Alba a făcut precizări despre cele două dosare penale

Dosar penal pentru fraudă la vot la Balomiru de Câmp

Potrivit IPJ Alba, în 24 noiembrie 2024, în jurul orei 13.00, Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au fost sesizați de către un reprezentant al unei secții de vot din localitatea Balomiru de Câmp, cu privire la faptul că o persoană s-a prezentat pentru a vota, cu toate că aceasta își exercitase dreptul de vot.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit că un tânăr de 23 de ani, din Cugir, s-a prezentat pentru a vota. În urma verificărilor efectuate de membrii secției de votare a rezultat că acesta ar fi votat, în jurul orei 11.45, la o secției de votare din orașul Cugir.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la fraudă la vot.

Dosar penal pentru fals în înscrisuri la Ighiu

La data de 24 noiembrie 2024, în jurul orei 12.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul că, la data de 23 noiembrie 2024, un bărbat de 57 de ani, din comuna Ighiu, ar fi completat cererea de urnă mobilă pentru un cetățean pe care ar fi depus-o, ulterior, la o secție de vot din comuna Ighiu.

Comisia de vot care însoțește urna mobilă, deplasată la domiciliul bărbatului, a constatat că acesta nu a solicitat urna mobilă, pentru a-și exercita dreptul la vot, a transmis IPJ Alba.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătorie Alba Iulia, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 322 alin. 1 din Codul Penal.

Sancțiuni

Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru continuarea campaniei electorale, pe rețelele sociale, a anunțat IPJ Alba.

Potrivit sursei citate, sesizarea unui partid politic, privind modul de desfășurare a procesului electoral la două secții de vot din Sebeș și la una din Ocna Mureș este în curs de verificare.

UPDATE: Incidente semnalate de PSD Alba

PSD Alba a comunicat că au primit zeci de sesizări de la reprezentanți din județ privind încercări de fraudare a votului sau nerespectarea procedurii de organizarea a alegerilor.

”Cea mai gravă situație a fost descoperită în Secția de votare numărul 103 Sebeș, unde persoanelor care au votat pe lista suplimentară nu le-a fost scanată cartea de identitate în tabletă. Acest lucru înseamnă că nu se poate verifica votul multiplu și poate fi o situație orchestrată la nivelul întregului județ prin care se încearcă fraudarea alegerilor. Colegii noștri au depus o sesizare și în paralel încercăm să verificăm dacă situația se repetă și în alte secții de votare.

Primele probleme privind alegerile ne-au fost sesizate încă de seara trecută, în preziua votului, când în mai multe secții s-au desigilat buletinele de vot sau s-a început procedura de organizare, fără a fi anunțați reprezentanții partidelor politice.

La două secții de vot din municipiul Sebeș (102 și 103), președinții au plecat cu ștampila de control acasă, lucru interzis de lege și remediat la intervenția reprezentanților PSD din secțiile de votare.

De asemenea, avem sesizate situații în care președinții unor secții au încercat să stampileze buletine de vot cu ștampila de control în preziua votului. Una dintre cele mai grave situații, ne-a fost sesizată la Secția nr. 155 din Ocna Mureș, unde președintele, vicepreședintele și reprezentantul PNL au intrat, sâmbătă, în secție, în jurul orei 16, după ce au ridicat de la primărie materialele și au început desfacerea buletinelor de vot. Ulterior, aceștia le-au solicitat membrilor secției de votare să semneze procesul-verbal în alb, fapt pentru care colegii noștri din Ocna Mureș au făcut o sesizare”, arată PSD Alba, într-un comunicat.

