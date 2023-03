VIDEO: Drum surpat între Roșia Montană și Gura Roșiei. Traficul este restricționat pe o bandă. Viceprimar: ”E pericol”

Drumul dintre Roșia Montană și Gura Roșia Montană și Gura Roșiei s-a surpat vineri pe o porțiune de câțiva metri, a transmis viceprimarul comunei, Vasile Morariu.

Traficul este restricționat pe o bandă, dar, spune acesta, există pericolul surpării întregului drum este foarte mare, dacă nu se oprește traficul de tot.

”Vineri după masă frumoasă de 3 martie, un apel la 112 ne readuce de acasă la un nou eveniment neplăcut.

Drumul județean care face legătura cu centrul comunei, DJ 142, s-a surpat. Am ajuns la locul cu pricina, am făcut raportul de calamitate, l-am transmis organelor competente și am restricționat circulația pe o bandă.

Sperăm să se intervină în cel mai scurt timp pentru a nu rămâne izolați de tot” a adăugat Vasile Morariu.

Autoritățile locale au rămas în zona surpării.

