VIDEO: Experiențe inedite în realitatea virtuală, la Alba Iulia. De la curse auto și shootere, la vizite în spațiu sau în muzee

Pe strada Toporașilor din Alba Iulia există un club unde realitatea de zi cu zi este înlocuită de cea virtuală. Fie că vrei să conduci o mașină de curse, să îți exersezi talentul de pistolar contra unor roboți, să vizitezi muzee sau chiar să vezi cum arată viața de astronaut, totul este posibil la Virtual Reality Alba Iulia.

Cu ajutorul ochelarilor virtuali, lumea reală este înlocuită de un univers cu un infinit de posibilități. Clubul Virtual Reality Alba Iulia, pune la dispoziția albaiulienilor care vor să testeze realitatea alternativă o gamă largă de jocuri sau experiențe inedite.

Jocurile sunt destinate atât celor mici, adolescenților, tinerilor dar și părinților. În timp ce copiii intră în realitatea virtuală în rolul unor personaje, părinții sau aparținătorii se pot bucura și ei de o experiență virtuală.

De la vizitat muzee, galerii de artă, plimbări prin cele mai celebre locuri din lume, sau chiar experiențe pe Stația Spațială Internațională, totul este posibil cu ajutorul ochelarilor virtuali.

Clubul de realitate virtuală de la Alba Iulia este o alternativă pentru câteva ore de distracție, diferită de cea din fața monitoarelor sau a televizoarelor.

Experiența unei realități virtuale vs. consola de acasă

În 2020 o bună parte a populației este familiarizată cu o consolă de jocuri, clasicul calculator sau jocurile de pe tabletă / telefon. În schimb, la clubul Virtual Reality Alba Iulia experiența este una cu totul aparte.

În momentul în care operatorul te conectează la ochelarii Oculus Rift și îți dă în mână cele două joystick-uri sau strângi ferm de volanul mașinilor de curse, ești transpus într-un alt univers, după cum îi spune și numele, devii parte din realitatea virtuală. O experiență intensă și surprinzătoare care trebuie încercată de fiecare în parte.

Cum a ajuns realitatea virtuală la Alba Iulia

” Am încercat tehnologia de realitate virtuală prima dată în America. Când am revenit în Alba Iulia am văzut că erau foarte multe posibilități să iei fonduri europene. Am aplicat, am făcut un plan de afaceri și m-am gândit să fac ceva ce nu era în Alba Iulia.

În momentul în care am deschis, mai erau doar trei cluburi, în București și în Brașov. Noi am fost al patrulea club. Practic avem un club de realitate virtuală, avem patru stații unde poți să încerci fie jocuri: shootere, jocuri de explorare, jocuri amuzante sau jocuri pentru copii.

În același timp avem și experiențe: poți să vizitezi muzee, avem Google Earth, poți să vezi cum funcționează corpul uman. Sunt foarte variate experiențele” , a declarat Bogdan Bitai, proprietarul clubului.

Oferta Virtual Reality Alba Iulia

Jocuri simulator auto: project cars, dirt rally.

Experiențe: google earth VR, mission iss, face your fears, national geographic VR, bear island VR, BBC Home – a VR spacewalk.

Muzee virtuale

Jocuri de acțiune și aventură: robo recall, blade and sorcery, defector, marvel captain america, spiderman, superhot, stormland, box.

Jocuri diverse: job simulator, beat saber, Rick and Morty virtual rick-alitly.

Adresă: Strada Toporașilor Nr. 12, Alba Iulia (în zona Pieței din Cetate)

Lista de preturi:

40 de lei / ora

25 de lei/ 30 de min

Happy hour marți-vineri ora 13-16: 1+1 gratis

Zile de naștere, petreceri private, team building, etc. – tarif negociabil în funcție de durată și dată

Program: marți- duminica între orele 13-22, luni închis.

Pentru programari/ informații suplimentare: 0743663073 – Bogdan

[email protected]

Facebook: Virtual Reality Alba Iulia

WEB: virtualrealityalba.ro

